Brave : Le navigateur ajoutait des liens affiliés sans prévenir l'utilisateur

Depuis son premier jour Brave se décrit comme un navigateur internet qui respecte la vie privée de ses utilisateurs. Pas de ventes de données, pas de traçage de ses utilisateurs... Brave est un bon élève comparé à certains de ses concurrents. Cependant, cette belle image qu'entretient ce navigateur web open source a été mise à mal suite à la découverte d'un utilisateur.

Le navigateur internet créé par Brendan Eich (également co-fondateur de Firefox et créateur de JavaScript) est actuellement au coeur d'une polémique.

D'après la découverte de l'utilisateur Twitter @cryptonator1337, Brave aurait mis en place pendant plusieurs semaines des liens affiliés qui se mettaient automatiquement en place quand vous accédiez à certains sites internet.



Les liens affiliés permettent de rediriger vers des sites partenaires comme Amazon, CDiscount, La Fnac... et de toucher une commission sur une vente ou la souscription à un service. C'est un système qu'utilisent de nombreux sites internet pour réaliser des revenus supplémentaires.

Ce qui est choquant avec Brave c'est que le navigateur (qui se vante de protéger la vie privée de ses utilisateurs) introduit des liens qui donnent la visibilité aux sites partenaires pour savoir d'où vient l'internaute.

Dans le cas de l'utilisateur Twitter, celui-ci a saisi l'URL "binance.us", dès qu'il a appuyé sur la touche "Entrée", il a immédiatement été redirigé vers binance.us/en?ref=35089877 qui correspondait au lien affilié de Brave.



Sans prévenir ses utilisateurs, le navigateur internet s'est donc fait de l'argent sur le dos de ses utilisateurs.

Brave aurait ciblé avec ses liens partenaires que les sites liés à la cryptomonnaie. Des sites américains comme Binance, Coinbase, Trezor ou encore Ledger ont été concernés, aucun site de ventes en ligne n'aurait été redirigé vers un lien affilié.



Le problème c'est que comment faire confiance à un navigateur qui a une double facette ? D'un côté on vous dit qu'en utilisant Brave cela résout tous les problèmes liés à la confidentialité lorsque vous êtes sur internet... De l'autre côté, le navigateur se réserve le droit d'intégrer des liens affiliés (donc pisté) sans prévenir l'utilisateur.

Brendan Eich le fondateur de Brave a reconnu que l'engagement du navigateur n'avait pas été tenu, dans plusieurs tweets il s'est excusé :

1/ We made a mistake, we're correcting: Brave default autocompletes verbatim "https://t.co/hJd0ePInEw" in address bar to add an affiliate code. We are a Binance affiliate, we refer users via the opt-in trading widget on the new tab page, but autocomplete should not add any code.