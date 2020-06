Death Come True : une bande-annonce et une sortie le 25 juin

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Corentin Ruffin

Réagir

En 2019, le créateur du jeu Danganronpa, Kazutaka Kodaka, nous apprenait qu'il travaillait sur un nouveau jeu en partenariat avec Izanagi Games.



Portant le nom de Death Come True, le projet a été long et fastidieux puisqu'on parle d'un jeu en full motion video qui semble fort impressionnant.



La belle nouvelle, c'est que le studio vient de publier une nouvelle bande-annonce avec une date de sortie finale, le 25 juin prochain. Voici le trailer :

Death Come True sortira le 25 juin prochain

Qu'on l'attendait, ce nouveau jeu ! Et aujourd'hui, Izanagi Games a confirmé la date de sortie et a révélé une nouvelle bande-annonce pour la version mobile et Nintendo Switch.



Pourquoi un tel engouement autour du jeu ? Comme dit plus haut, Death Come True a été pensé par le créateur de Danganronpa, une série de jeux vidéo de visual novel qui avait cartonné à l'époque.



Cette fois-ci, dans le nouveau jeu, on aura la possibilité de jouer au travers d'images dignes de films, avec plusieurs fins possibles. On y incarnera Makoto Karaki, un amnésique qui a le pouvoir de remonter le temps après chaque mort? Recherché par la police, décrit par les journaux TV comme étant un tueur recherché, il faudra découvrir ce qui se cache derrière le personnage.



Un prix de 1960 yens a également été annoncé pour le Japon, soit environ 18 $. Death Come True prendra en charge plusieurs langues dont l'anglais, le français, l'allemand, le japonais et le chinois lors de sa sortie mondiale le 25 juin.

Source