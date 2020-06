Démarrage de la production de l'iPhone 12 en juillet

Il y a 2 heures (Màj il y a 2 heures)

Medhi Naitmazi

Réagir

Cela faisait longtemps que nous n'avions pas évoqué l'iPhone 12 et ses trois frères. Alors qu'on sait que la production ne démarrera pas en juin à cause du COVID-19, nous avions appris que l'iPhone 12 Max serait le premier à être produit à la mi-juillet.



Cette fois, selon Digitimes, Apple aurait décidé de démarrer de toute la gamme à la même date, après avoir finalisé la deuxième phase de son étape "EVT" ou "Engineering Validation and Testing" fin juin.

L'iPhone 12 en piste pour la production de masse

Le rapport suggère que tous les modèles d'iPhone 12‌ entreront en production le mois prochain, mais il n'est pas clair si cela entraînera le lancement simultané de tous les modèles. Si il est quasiment certain qu'Apple annoncera la gamme complète d'iPhone 12‌ en septembre comme d'habitude, l'analyste Ming-Chi Kuo et d'autres experts ont précédemment affirmé que les modèles haut de gamme, les Pro, avec prise en charge de la 5G millimétrique et écran OLED nouvelle génération, feront face à un lancement retardé en raison de problèmes de production des composants. Les modèles "bas de gamme" d'iPhone 12‌ devant prendre en charge la 5G classique et récupérant l'écran de l'iPhone 11 Pro.



Pour mémoire, Apple devrait sortir quatre nouveaux iPhones 12 plus tard cette année, dont un ‌iPhone 12‌ avec écran 5,4 pouces, un iPhone 12 Max de 6,1 pouces, un iPhone 12‌ Pro de 6,1 pouces et un iPhone 12 Pro Max 6,7 pouces.



Les quatre modèles devraient comporter des écrans OLED, une prise en charge 5G et une encoche plus petite, tandis que les deux modèles supérieurs devraient gagner un capteur LiDAR, une dalle 120 Hz et probablement garder un capteur photo de plus, ainsi qu'un nouveau coloris bleu marine.



Source