Darkroom : Mise à jour de l'application avec un gestionnaire d'album repensé

Il y a 2 heures

Julien Russo

Le célèbre éditeur de photo et vidéo pour les photographes amateurs vient de se mettre à jour sur iOS et iPadOS. Les développeurs ont travaillé sur un gestionnaire de photographie amélioré pour que l'utilisation soit plus simple. Désormais, vous pouvez créer et modifier des albums directement depuis Darkroom !

Découvrez les améliorations de la version 4.7

Édition photo, édition vidéo, retouche des flous en mode portrait, retouche raw, création de vos propres filtres... Darkroom est probablement l'une des applications indispensables sur l'App Store si vous êtes toujours à prendre des photos ou vidéos avec votre iPhone.

Dans une constante démarche d'amélioration et d'ajouts de fonctionnalité, Bergen Co. qui est derrière Darkroom vient de publier une nouvelle mise à jour pour rendre plus complet la gestion complète d'album.



Avec cette nouvelle version, les utilisateurs pourront créer, renommer et supprimer des albums. Des fonctionnalités très attendues qui auront pris beaucoup de temps à arriver ! Auparavant, il était obligatoire de réaliser toutes les modifications directement depuis l'application Photos de l'iPhone ou de l'iPad.

Une autre fonctionnalité particulièrement intéressante est l'introduction du marquage des photos.

Explication. Vous avez une tonne de photos dans l'application et vous souhaitez retrouver une ou plusieurs photos rapidement ? Il vous suffit de "marquer" manuellement les photos pour les retrouver plus facilement par la suite.



La mise à jour Darkroom est disponible depuis quelques heures sur l'App Store. Vous pouvez la télécharger sur iPhone et iPad.

Précision quand même, un abonnement de 19,99 dollars/an est nécessaire pour débloquer toutes les fonctionnalités de l'application.





