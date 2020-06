Android 11 : la première bêta est disponible avec des nouveautés

Après avoir listé les principales nouveautés d'Android 11 lors de la première Preview, Google a fait un récapitulatif de ce qui attend ses clients avec trois axes majeurs : les personnes, les contrôles et la confidentialité.

Google vient de lancer la première bêta d'Android 11 pour les développeurs et testeurs publics, après plusieurs Developer Preview pleines de bugs. L'occasion de redécouvrir certaines nouveautés, pour peu que vous ayez un Pixel 2, Pixel 3 ou Pixel 4, seuls appareils éligibles à date. Il s'agit de la nouvelle mise à jour majeure du système d’exploitation mobile du géant de Mountain View qui arrivera en version finale à la rentrée 2020 avec notamment des performances accrue, la gestion de la 5G et une sécurité renforcée.

