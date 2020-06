La ECC enregistre les modèles d'iPhone 12 et d'iMac 2020

Il y a 5 heures

Alban Martin

3

Les rumeurs se confirment peu à peu, Apple prépare bien l'arrivée de plusieurs iPhone 12 et d'un tout nouvel iMac 2020.



C'est ce qui ressort de la base de données de la commission économique eurasienne, la ECC qui a publiées aujourd'hui une poignée de nouveaux modèles Apple.



L'iMac 2020 confirmé

Cela confirme les fuites sur un futur iMac révélé à la prochaine WWDC. La EEC répertorie désormais un nouveau Mac de bureau avec l'identifiant «A2330» tournant sous macOS 10.15. L'enregistrement d'appareils auprès des régulateurs américains, eurasiatique et autre est toujours le signe d'une arrivée imminente. Du coup, un iMac de nouvelle génération devrait être dévoilé à la prochaine conférence le 22 juin. Il devrait être plus puissant (GPU AMD Navi et puce T2), mais surtout embarquer un nouveau design plus fin et de nouveaux accessoires.

L'iPhone 12 confirmé en 4 variantes

Il existe également de nouvelles données dans la base de la ECC pour la gamme attendue d'iPhone 12 avec huit nouveaux identifiants de modèle au total. C'est donc une confirmation de l'arrivée des futurs iPhone 12, iPhone 12 Max, iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max en deux variantes minimum.



Les nouveaux identificateurs de modèles pour la gamme iPhone 12 sont A2176, A2172, A2341, A2342, A2403, A2407, A2408 et A2411. Ils sont censés tourner sous iOS 13 d'après les documents, ce qui est logique car iOS 14 n'est pas encore sorti. Mais il est clair que nous reverrons ces modèles sous iOS 14 prochainement.



Pour l'iPhone 5G de cette année, nous attendons donc un nouvel iPhone de 5,4 pouces, deux iPhones de 6,1 pouces et un énorme iPhone de 6,7 pouces. Si tous auront un OLED pour la première fois, les modèles Pro auront une nouvelle dalle compatible 120 Hz, un triple appareil photo arrière + un scanner LIDAR ainsi qu'une puce 5G plus rapide. Pour le reste, tous auront une encoche plus petite et un nouveau design plus carré.