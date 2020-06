Facebook teste le verrouillage de Messenger par Face ID / Touch ID

Les utilisateurs de Facebook Messenger pourront bientôt verrouiller leurs messages sur iOS. La société met en place une nouvelle option pour exiger une authentification par Face ID, Touch ID ou code afin d'accéder à la boîte de réception de l'utilisateur. Actuellement en test, l’option devrait arriver dans une future mise à jour.

Messenger va passer à la biométrie

Avoir la possibilité de déverrouiller l'application Messenger avec Face ID ou Touch ID apporte la même expérience qui est déjà disponible sur WhatsApp depuis un an et qui appartient également à Facebook. Les utilisateurs peuvent définir si l'authentification sera systématiquement requise lors de l'ouverture de l'application ou seulement après une période de temps sans l'utiliser, qui peut aller de 1 minute à 1 heure.



Bien que la fonctionnalité ne fonctionne pas sur les notifications et les appels auxquels on peut toujours répondre, l'activation de l'authentification biométrique ajoute une couche de sécurité supplémentaire à vos conversations Messenger privées. La fonctionnalité est actuellement testée par un petit nombre d'utilisateurs de Facebook Messenger sur iOS, mais la société prévoit de l'étendre à davantage d'utilisateurs à l'avenir, certainement par une bêta publique.

Facebook a déclaré à Engadget qu'offrir la possibilité de verrouiller les messages fait partie des mesures prises par l'entreprise pour garantir la confidentialité des utilisateurs.

Nous voulons donner aux gens plus de choix et de contrôles pour protéger leurs messages privés, et récemment, nous avons commencé à tester une fonctionnalité qui vous permet de déverrouiller l'application Messenger en utilisant les paramètres de votre appareil. Il s'agit d'une couche supplémentaire de confidentialité pour empêcher quelqu'un d'autre d'accéder à vos messages.

Reste désormais à savoir quand Facebook proposera cette nouvelle fonctionnalité pour le grand public.



Nous vous tiendrons bien évidemment informés de sa sortie.

