Facebook teste enfin le chiffrement complet sur Messenger

On le pensait oublié, le projet de chiffrement de bout en bout (E2EE) par défaut sur Messenger a finalement démarré. Facebook indique ce jour qu'elle commencé à tester la fonctionnalité sur sa plateforme de messagerie pour les discussions "entre certaines personnes". Une bonne nouvelle pour votre vie privée.

Des discussions plus sûres

Facebook offre actuellement aux utilisateurs de Messenger la possibilité d'activer le chiffrement de bout en bout pour chaque discussion, mais ce type de dispositif n'est généralement activé que par une minorité soucieuse de sécurité. Changer la valeur par défaut de cette option sera un grand pas en avant, puisque Facebook ajoutera automatiquement une couche substantielle de sécurité à une plateforme de chat utilisée par plus d'un milliard de personnes dans le monde. Il est également probable que cela déclenche des discussions avec les gouvernements qui affirment que cela entrave leur capacité à lutter contre la criminalité.

© Meta

Le cryptage complet des données signifie que Facebook ne peut pas voir le contenu des messages de ses utilisateurs - seuls les participants le peuvent. Il est donc beaucoup plus difficile (mais pas impossible) pour des tiers, tels que les pirates ou les forces de l'ordre, de fouiner dans les conversations numériques.



Ces dernières années, Meta, la société mère de Facebook, a lentement ajouté des couches de sécurité à ses différentes plateformes de chat, mais ces efforts n'ont pas encore été unifiés. Les discussions sur WhatsApp sont chiffrées par défaut depuis 2016 à l'aide du même protocole que celui proposé par la messagerie sécurisée standard de l'industrie, Signal ; le cryptage opt-in pour les DM d'Instagram est actuellement testé ; et Messenger propose l'E2EE via sa fonctionnalité de "disparition des messages".



Facebook a été critiqué pour ne pas avoir fait du chiffrement complet une option par défaut sur Messenger, en particulier dans le sillage de l'annulation de l'arrêt Roe v. Wade aux États-Unis, où les empreintes numériques, telles que les discussions sur l'application, seront utilisées comme preuves dans les poursuites contre les avortements nouvellement criminalisés.



Facebook a précédemment déclaré qu'il avait été lent à faire de l'E2EE une option par défaut sur toutes ses plateformes de chat en raison de la difficulté d'intégrer une telle technologie dans des applications utilisées par des milliards de personnes et de la nécessité de trouver un équilibre entre la confidentialité et la sécurité des utilisateurs. Dans sa mise à jour d'aujourd'hui, la société a réaffirmé qu'elle était sur la bonne voie pour faire d'E2EE la technologie par défaut pour tous les chats et appels sur Messenger "en 2023".

Un stockage sécurisé

En plus du nouveau test de E2EE par défaut, la société a également annoncé une fonctionnalité nommée "stockage sécurisé" qui cryptera les sauvegardes dans le nuage de l'historique des chats des utilisateurs sur Messenger.

Nous testons le stockage sécurisé pour sauvegarder ces messages au cas où vous perdriez votre téléphone ou voudriez restaurer votre historique de messages sur un nouvel appareil pris en charge. Comme pour les chats cryptés de bout en bout, le stockage sécurisé signifie que nous n'aurons pas accès à vos messages, sauf si vous choisissez de nous les signaler.

Parmi les autres nouvelles fonctionnalités testées sur Messenger, citons la synchronisation des messages supprimés entre les appareils, le test de la possibilité de désenvoyer des messages et l'ajout du chiffrement aux messages mains libres envoyés sur Messenger à l'aide des lunettes intelligentes Ray-Ban Stories de l'entreprise.

