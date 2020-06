Bons plans iOS : Lost Portal CCG, Finding.., Trouver ma voiture

Il y a 6 heures (Màj il y a 6 heures)

Corentin Ruffin

Réagir

Les bons plans iOS du jour : 3 applis gratuites, 3 jeux gratuits et 4 promos avec notamment Lost Portal CCG, Finding.., Trouver ma voiture. L'occasion d'économiser 32,3€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Applications gratuites iOS :

Trouver ma voiture (App, iPhone, v1.5, 16 Mo, iOS 10.0, Gaurav Babbar) passe de 2,29 € à gratuit. Avez-vous déjà oublié où vous avez garé votre voiture ? Ou reçu des amendes de stationnement inutiles ?



Alors « Trouver ma voiture » est l’application ultime pour vous ! On parle d'une application essentielle avec une esthétique magnifique conçue pour simplifier la façon dont vous recherchez votre voiture à l’aide de fonctionnalités telles que la réalité augmentée !



Les + : Utile ! Télécharger l'app gratuite Trouver ma voiture





Pencil it in! (App, iPhone / iPad, v1.2.0, 2 Mo, iOS 13.0, DataBeNice LLC) passe de 5,49 € à gratuit. Un calendrier d'écriture conçu pour ceux qui préfèrent écrire plutôt que taper. Parfait pour planifier votre mois et ajouter une touche colorée et créative à vos horaires. Les événements de dessin sont synchronisés avec iCloud, vous pouvez donc garder votre calendrier numérique avec vous sur votre iPhone et iPad.



Avec les événements de dessin, vous avez toujours un accès complet à votre calendrier système ou aux événements tapés.



Les + : Compatible avec la synchronisation iCloud Télécharger l'app gratuite Pencil it in!





Album Flow Pro (App, iPhone / iPad, v5.1, 20 Mo, iOS 10.3, Imre Katai) passe de 3,49 € à gratuit. Album Flow Pro est la meilleure solution pour remplacer la vue Cover Flow de votre appareil. Il est compatible avec tous les appareils iOS (iPad, iPhone, iPod).



Comme nous ne sommes pas parfaits, l'application essaiera de compléter votre bibliothèque musicale avec des images et des informations sur Internet.

L'application essaiera de télécharger les illustrations manquantes sur Internet en fonction de l'album et du nom de l'artiste.



Les + : Si vous aimez avoir une bibliothèque propre et organisée Télécharger l'app gratuite Album Flow Pro





Jeux gratuits iOS :

Tower of Fortune (Jeu, Aventure, iPhone, v2.0.5, 13 Mo, iOS 8.0, Game Stew) passe de 1,09 € à gratuit. Un mélange entre RPG et machine à sous dans ce jeu au look rétro avec des in-apps. Votre fille a été kidnappée, vous allez devoir remettre le couvert malgré votre récente retraite (hein Bruce !). Original mais plutôt laid, voici un RPG qui peut plaire !



Les + : Le système de machine à sous pour pimenter le jeu

Des tonnes d'ennemis et d'équipements Télécharger le jeu gratuit Tower of Fortune





Finding.. (Jeu, Stratégie / Aventure, iPhone / iPad, v1.0, 158 Mo, iOS 9.0, zhen qu) passe de 1,09 € à gratuit. Bienvenue dans Finding, un jeu avec un gameplay classique mais amusant. Au-dessus de cela, nous avons innové, ce qui nous a permis de proposer des choses plus amusantes.

Finding nous raconte l'histoire d'un enfant qui trouve une fleur.



Au cours de son voyage, il fera l'expérience de nombreuses choses et traversera de nombreux endroits. Bien sûr, il peut aussi profiter du paysage le long du chemin! Télécharger le jeu gratuit Finding..





Chuggington - Les locos-experts, cest nous ! (Jeu, Livres, iPhone / iPad, v1.1.0, 330 Mo, iOS 8.0, StoryToys Entertainment Limite...) passe de 5,49 € à gratuit. Embarque dans une toute nouvelle et passionnante aventure Chuggington !

Une application basée sur l'épisode du dessin animé "Les locos-experts : au travail !", cette aventure est truffée de jeux dynamiques de différents niveaux, d'encouragements et de récompenses ainsi que de nombreux extraits vidéos et des interactions amusantes avec les personnages.



Le danger guette Chuggington alors que les locos-experts construisent un pont pour la toute nouvelle ligne à grande vitesse pour Tootington. Heureusement, rien n'échappe à Bruno !

Tout au long de l'histoire, les enfants pourront jouer à des jeux interactifs et découvrir les nouveaux personnages du dessin-animé !



Les + : Pour les plus jeunes Télécharger le jeu gratuit Chuggington - Les locos-experts, cest nous !





Promotions iOS :

Lost Portal CCG (Jeu, Jeux de rôle / Cartes, iPhone / iPad, v1.2, 234 Mo, iOS 8.0, Michael Camilli) passe de 3,49 € à 1,09 €. Lost Portal est un jeu de cartes à collectionner qui consiste à explorer les donjons, à combattre des ennemis et des boss de l'IA, à collecter des trésors et à mettre à niveau votre personnage pour acquérir de nouvelles compétences.



Les + : Quatre niveaux de difficulté

243 cartes à découvrir Télécharger Lost Portal CCG à 1,09 €





Hyperforma (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.33, 226 Mo, iOS 9.0, Fedor Danilov) passe de 5,49 € à 2,29 €.

La civilisation du passé a disparu en laissant des villes vides et le Réseau Ancien. Dans 256 ans un explorateur sans nom descend dans sa profondeur froide.



Vous allez traverser un cyberspace infini et vide qui est inspiré par des oeuvres de William Gibson, Dan Simmons et Peter Watts.



Plongez dans le Réseau Ancien et découvrez les secrets de la civilisation disparue.



Les + : Le scénario

Hyperforma est un jeu premium sans publicité intégrée et achats. Profitez de l'immersion dans une sci-fi histoire fascinante avec un gameplay dynamique et une atmosphère fantastique.



PRIX



Best Mobile Game (Casual Connect London 2018)

Indie Prize Grand Prix (GTP Ind...

Mise à jour : Dans cette version :

- Correctifs mineurs de bugs.

Nous mettons tout en œuvre pour rendre le jeu encore plus fantastique ! Si vous remarquez un bug ou un problème de traduction, veuillez nous en faire part à l'adresse : welcome@nordunit.com Hyperforma est un jeu premium sans publicité intégrée et achats. Profitez de l'immersion dans une sci-fi histoire fascinante avec un gameplay dynamique et une atmosphère fantastique.PRIXBest Mobile Game (Casual Connect London 2018)Indie Prize Grand Prix (GTP Ind...Dans cette version :- Correctifs mineurs de bugs.Nous mettons tout en œuvre pour rendre le jeu encore plus fantastique ! Si vous remarquez un bug ou un problème de traduction, veuillez nous en faire part à l'adresse : welcome@nordunit.com Télécharger Hyperforma à 2,29 €





Antistress (Jeu, Simulation / Forme et santé, iPhone / iPad, v4.16, 140 Mo, iOS 9.0, Moreno Maio) passe de 2,29 € à 1,09 €. Lorsque vous avez besoin de détente, un peu de paix ou juste d’un moment de distraction, profitez de cette collection de jouets: écoutez le son des cannes de bambou secouées par le vent, jouez avec des cubes en bois, glissez doucement votre doigt sur les cheveux du de l'eau, des boutons-poussoirs, des dessins à la craie et plus



Vous faites la queue et vous devez passer le temps? Ouvrez Antistress et commencez à jouer avec un pendule de Newton!

Êtes-vous en colère contre quelqu'un? Prenez un moment de détente avec le jeu des quinze!

Avez-vous besoin de vous distraire de l'étude? Ouvrez Antistress et choisissez parmi plus de 50 (cinquante!) jouets!



Les + : Plein de jeux et d'activités pour vous relaxer Télécharger Antistress à 1,09 €