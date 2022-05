Bons plans iOS : Star Wars™: KOTOR II, All In One Memo, Finding..

⏰ Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Guillaume Gabriel

Réagir



Les bons plans iOS du jour : 4 applis gratuites, 3 jeux gratuits et 3 promos avec notamment Star Wars™: KOTOR II, All In One Memo, Finding... L'occasion d'économiser 45€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Jeux gratuits iOS :

Warlords Classic (Jeu, Stratégie, iPhone / iPad, v8.1, 41 Mo, iOS 8.0, Konstantin Slichnyi) passe de 4,99 € à gratuit. Apparu à la fin des années 80 sur de nombreuses plates-formes (PC, Mac et Amiga), Warlords Classic est le premier opus de la série du même nom et a déjà fait ses preuves.



Unités, héros, diplomatie et villes sont au centre de ce jeu dont l'histoire se déroule dans le monde d'Etheria.



Les points + : Un bon jeu qui a eu son heure de gloire. Télécharger le jeu gratuit Warlords Classic





Petit orchestre (Jeu, Éducation, iPhone / iPad, v1.8, 290 Mo, iOS 8.0, Bamboo Kids) passe de 2,99 € à gratuit. Créez votre propre orchestre et écoutez une mélodie jouée avec vos instruments de musique préférés du monde entier! Étudiez les instruments musicaux et leurs sons avec ce jeu amusant.



Testez vos connaissances avec un quiz à trois niveaux de difficulté. Le son des instruments de musique classiques captiveront votre enfant pendant longtemps, et son intérêt sera retenu par des mini-jeux supplémentaires qui enrichiront ses connaissances.



Les + : Pour les enfants : apprenez leur les instruments Télécharger le jeu gratuit Petit orchestre





Finding.. (Jeu, Aventure / Stratégie, iPhone / iPad, v1.0, 158 Mo, iOS 9.0, zhen qu) passe de 1,99 € à gratuit. Bienvenue dans Finding, un jeu avec un gameplay classique mais amusant. Au-dessus de cela, nous avons innové, ce qui nous a permis de proposer des choses plus amusantes.

Finding nous raconte l'histoire d'un enfant qui trouve une fleur.



Au cours de son voyage, il fera l'expérience de nombreuses choses et traversera de nombreux endroits. Bien sûr, il peut aussi profiter du paysage le long du chemin! Télécharger le jeu gratuit Finding..





Applications gratuites iOS :

Activity Tracker+ (App, iPhone / iPad, v5.9.9, 28 Mo, iOS 13.0, Gaivoronski Andrei Vyacheslavo...) passe de 2,99 € à gratuit. Complétez vos anneaux même si vous n'avez pas d'Apple Watch et gagnez des trophées !



Suivez vos pas, votre distance et votre activité. Recevez des notifications lorsque vous atteignez vos objectifs d'activité quotidiens. Partagez vos anneaux avec les résultats. Placez vos anneaux d'activité sur n'importe quelle image.



Les + : Une référence Télécharger l'app gratuite Activity Tracker+





PhotoBot (App, iPhone / iPad, v1.3, 2 Mo, iOS 9.0, Thilina Solomons) passe de 4,99 € à gratuit. Lorsque vous prenez des selfies avec un groupe d'amis, vous souhaitez d'une manière ou d'une autre tout le monde sur la photo, mais vous réalisez qu'il est difficile d'appuyer sur le bouton de capture, car vous tenez le téléphone avec une main et le bouton de capture est un peu loin à atteindre.



Vous utilisez ensuite le bouton de volume pour effectuer la capture, mais il reste une photo floue, car lorsque vous essayez d’appuyer sur ce bouton, le téléphone est secoué.



PhotoBot bous permet de prendre votre selfie sans bouton...



Les + : Pratique Télécharger l'app gratuite PhotoBot





All In One Memo (App, iPhone, v2.9, 9 Mo, iOS 15.0, Li Zhu) passe de 3,99 € à gratuit. Cette application astucieuse de prise de notes vous permet d'enregistrer des notes vocales et des pensées en déplacement. Vous pouvez également enregistrer des photos, des vidéos, des tâches et des lieux en tant que rappels ou simplement comme moyen de noter des notes ou des idées.



Les + : Très complète Télécharger l'app gratuite All In One Memo





Résoudre Pythagore PRO (App, iPhone / iPad, v1.34, 27 Mo, iOS 13.0, Flooki) passe de 1,99 € à gratuit. Le calcul d'un triangle rectangle n'est plus un problème. Toutes les arêtes sont calculées avec le théorème de Pythagore. Si vous entrez la valeur de deux arêtes, la troisième est calculée. Tous les calculs sont stockés dans un historique.



Les bords a, b et c peuvent être saisis et l'application calcule de la troisième arête avec le théorème de Pythagore.



Les + : Fonction d'historique qui enregistre l'entrée

La saisie des fractions est prise en charge Télécharger l'app gratuite Résoudre Pythagore PRO





Promotions iOS :

Star Wars : Knights of the Old Republic (Jeu, Jeux de rôle / Aventure, iPhone / iPad, v1.2.7, 2,3 Go, iOS 9.3, Aspyr Media, Inc.) passe de 10,99 € à 4,99 €. Star Wars: Knights of the Old Republic ou KOTOR pour les fans, est un titre sorti en 2003 sur Xbox et PC, l'un des meilleurs jeux vidéo de la franchise de Star Wars.



Il s'agit d'un jeu de rôle (RPG) où vous incarnez un jeune soldat de la République qui va devenir un jedi et devra repousser la menace Sith. Bien réalisé, avec une bonne durée de vie et un vrai intérêt, voilà un jeu qui ne fait pas que de la figuration.



Maîtriserez-vous les pouvoir du côté lumineux de la Force ? Ou céderez-vous à la tentation du côté obscur ? Chacune de vos décisions modifiera l'avenir, le vôtre comme celui de tous les membres de votre groupe.



Créez votre personnage et jouez à votre façon. Que vous préfériez l'infiltration et le piratage de mécanismes, le combat au sabre-laser ou l'utilisation de la Force, il y a toujours plus qu'une manière d'aborder une situation. Télécharger Star Wars : Knights of the Old Republic à 4,99 €





Star Wars™: KOTOR II (Jeu, Jeux de rôle / Aventure, iPhone / iPad, v2.0.2, 3,6 Go, iOS 10.0, Aspyr Media, Inc.) passe de 16,99 € à 6,99 €. Sorti en 2004 (déjà), KOTOR 2 a depuis énormément évolué grâce à une communauté active qui a travaillé avec diligence pour fournir de nombreux mods non officiels. Alors que le mod TSLRCM est compatible, ce RPG basé sur la licence à succès est le meilleur titre de la saga pour de nombreux fans. Malgré son âge et sa plastique dépassée, il offre des heures de jeu de qualité.



Comme dans tout jeu de type RPG, au départ, et par la suite, les choix que vous ferez auront un impact sur votre personnage, sur ceux dans votre groupe et sur ceux qui pourraient vous aider dans votre quête. A vous de choisir entre la Force ou non. Du côté du gameplay, c'est maniable, ergonomique et accessible, même si les différences avec le premier opus sont maigres.



Regardez la vidéo de KOTOR 2 : Télécharger Star Wars™: KOTOR II à 6,99 €