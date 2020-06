Back to School 2020 : Apple offrirait des AirPods pour l'achat d'un Mac ou iPad (MAJ)

Il y a 3 heures (Màj il y a 1 heure)

Julien Russo

Chaque année avant la rentrée de septembre, Apple propose une opération spéciale à destination des étudiants. Celle-ci a un nom, elle s'appelle "Back to School", cela consiste à apporter une petite promotion de 10% sur de nombreux produits Apple et 20% sur les assurances AppleCare+. Pour l'édition 2020, Apple devrait sortir le grand jeu !

Une paire d'AirPods 2 offert pour l'achat d'un Mac ou iPad

Apple devrait frapper fort cette année pour motiver les étudiants à privilégier un Mac plutôt qu'un PC et un iPad plutôt qu'une tablette Android !

En effet, une image de l'opération Back to School 2020 laisse entrevoir un MacBook, un iPad Pro et deux paires d'AirPods avec un emoji et des initiales sur la boite de recharge.

D'après le site d'Apple USA qui vient de publier l'information, la firme n'offre pas des écouteurs sans fil de la marque Beats, mais bien des AirPods qui sont quand même plus appréciés par les jeunes.

Nous devrions avoir prochainement la réponse à cette question puisque d'ici les prochaines heures Apple va rouvrir sa boutique américaine et canadienne dédiée aux étudiants.



Pour les tarifs préférentiels réservés aux étudiants français, il faudra attendre plutôt début juillet. Apple lance chaque année l'opération aux États-Unis et Canada en premier puis dans les autres pays.

Chaque année Back to School rencontre un grand succès auprès des étudiants qui veulent s'équiper avec du nouveau matériel pour démarrer une nouvelle rentrée !



Mise à jour 15/06/2020 - 18h55 : C'est confirmé, les étudiants américains et canadiens ont une paire d'AirPods offerte pour tout achat d'un Mac et/ou iPad. Voici tous les détails sur le site d'Apple.