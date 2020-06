iPhone 12 : Les moules fuitent et laissent entrevoir un nouveau design

Comme vous pouvez le voir dans les photos du tweet du revendeur, il est aussi question d'images en 3D. On peut remarquer que l'encoche n'est pas plus petite , pourtant les rumeurs affirmaient quasiment toutes que 2020 était l'occasion de réduire l'encoche pour la faire progressivement disparaitre les années qui suivront. C’est tout ce qu’on peut déduire de ces images qui confirment le dernier rendu de l’iPhone 12 Pro qui vous a fait réagir ce week-endow

Si vous êtes un fidèle de l'iPhone de longue date, ces côtés vous sont probablement familiers . En effet, Apple reviendrait à ce qu'elle proposait avec l'iPhone 4 jusqu'à l'iPhone 5. Les côtés droits , plats et arrondis . C'est aussi les côtés de la génération actuelle de iPad Pro !

Nous avons eu jusqu'ici plusieurs fuites sur les caractéristiques des iPhone 12. Cependant, ce qui reste encore assez rare ce sont les visuels . La dernière fuite en date provient des moules qui sont envoyés aux accessoiristes pour la conception de leurs coques et autres protections. Les moules donnent un aperçu de l'appareil, sans trop le dévoiler . Les accessoiristes peuvent y retrouver les dimensions , les emplacements des boutons sur les côtés, du tiroir SIM, mais aussi de la taille du module caméra à l'arrière. Pour de nombreuses entreprises spécialisées dans la protection de votre iPhone, il est indispensable d'obtenir des moules de la future génération d'iPhone plusieurs mois avant sa sortie. Cela leur permet de créer leurs coques pour que celle-ci corresponde à la perfection aux courbes des nouveaux iPhone. Plusieurs points sont intéressants sur ces coques. À commencer par les côtés...

Depuis hier soir plusieurs photos circulent sur Twitter, elles viennent d'un revendeur nommé JinStore en Nouvelle-Zélande. Ce sont les moules des iPhone 12 qui permettent de prendre connaissance des dimensions exactes. On y retrouve quatre variantes qui correspondent à quatre modèles différents comme l'annonçaient les rumeurs avec l’iPhone 11, l’iPhone 12 Max, l’iPhone 12 Pro et l’iPhone 12 Pro Max.

