L'écosystème de l'App Store pèse plus de 500 milliards de dollars en 2019

Il y a 2 heures (Màj il y a 2 heures)

Corentin Ruffin

L'App Store va bien, très bien même... On peut dire qu'il est en pleine forme quand on voit le dernier bilan publié par Analysis Group, société américaine de conseil économique.



En effet, selon ces derniers, la boutique d'applications de la Pomme et tout son écosystème pèsent, en 2019, plus de 500 milliards de dollars.



Un chiffre impressionnant pour une prouesse qui sera difficile à égaler pour les concurrents de la firme.

L'App Store et son écosystème en pleine forme

C'est en 2008 qu'Apple a dévoilé l'App Store, espace permettant aux développeurs de publier des applications et des jeux, offrant ainsi une plateforme où il est possible de laisser libre cours à son imagination.



En quelques années, la boutique a fait vivre de véritables rêves à des indépendants et des studios ayant rencontré un certain succès : 155 milliards de dollars ont été gagnés depuis le lancement grâce aux achats et aux in-apps.



La vente de biens et de services physiques est le domaine numéro 1 en 2019 avec 413 milliards de dollars générés. Mention spéciale pour les commerçants qui comptent 268 milliards de dollars sur ce total, tandis que les applications de voyage prennent 57 milliards de dollars.



Tim Cook parle de l'App Store :

L’App Store est un lieu où les innovateurs et les rêveurs peuvent donner vie à leurs idées, et où les utilisateurs peuvent trouver des outils sûrs et fiables pour améliorer leur vie. Dans une période difficile et instable, l’App Store offre des opportunités durables pour l’entrepreneuriat, la santé et le bien-être, l’éducation et la création d’emplois, en aidant les gens à s’adapter rapidement à un monde en mutation.

Impressionnant...



