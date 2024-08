iPhone SE 4 : plus de fonctionnalités pour un prix toujours inférieur à 500 dollars

Dans sa stratégie sur le marché des smartphones, Apple a essentiellement misé sur les modèles haut de gamme. Aujourd'hui, l'iPhone SE est le seul iPhone accessible à moins de 530€, ce qui permet aux personnes qui ont un budget restreint de profiter d'iOS et d'un iPhone sans se ruiner. L'iPhone SE 4 devrait poursuivre ce chemin de prix attractif, un récent rapport mentionne que l'iPhone SE 4 devrait apporter plus d'arguments sur la fiche technique, pour un prix toujours bas !

L'iPhone SE 4 à moins de 500 dollars, c'est confirmé par cette rumeur

Apple prépare le lancement d’un nouveau modèle de son célèbre iPhone SE au printemps 2025, ce nouveau modèle (baptisé l’iPhone SE 4), promet de nombreuses améliorations tout en maintenant un prix attractif. L’iPhone SE 4 arborera un design revisité, aligné sur celui de l’iPhone 14 standard. Exit le traditionnel bouton d’accueil et le Touch ID, ils seront remplacés par la technologie Face ID et une encoche, ce qui va offrir une expérience utilisateur plus moderne.



L’une des améliorations majeures concerne l’écran, l’iPhone SE 4 passera d’un écran LCD de 4,7 pouces à un écran OLED de 6,1 pouces. Cette transition vers l’OLED se traduira par des noirs plus profonds, des couleurs plus vives et une meilleure efficacité énergétique, améliorant ainsi la qualité visuelle de l’appareil. En termes de connectivité, l’iPhone SE 4 pourrait être équipé d’un port USB-C, suivant la tendance actuelle de l’industrie et répondant aux exigences des régulations européennes. De plus, un bouton d’action pourrait être introduit, ce qui va offrir des options de personnalisation supplémentaires pour les utilisateurs.

Un prix qui restera le même

Si les caractéristiques vont être intéressantes pour un iPhone de milieu de gamme (qui n'a pas toujours été gâté dans le passé), la dernière rumeur d'aujourd'hui mentionne le prix. Le rapport explique que le tarif de lancement américain de l’iPhone SE 4 sera soit maintenu à 429 $, soit augmentera d’environ 10 %, selon les prévisions. Cependant, Apple s’efforcera de maintenir le prix en dessous de 500 $, une décision stratégique qui vise à conserver l’iPhone SE comme l’option la plus abordable de sa gamme.



En France, l’iPhone SE 4 devrait continuer à être proposé à 529 € ou augmentera de 10 % comme aux US. Il s'agit d'une bonne chose quand on sait qu'il y aura diverses améliorations et des coûts de production potentiellement plus élevés. Pour éviter une augmentation de prix importante, Apple pourrait prévoir de réduire sa marge de bénéfice sur l’iPhone SE 4.