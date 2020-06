La Model S est la première à atteindre les 643 km d’autonomie

Il y a 3 heures

Corentin Ruffin

1

Décidément, Tesla n'en finit plus avec ses prouesses ! Si Elon Musk a beaucoup fait parler de lui récemment pour ses prises de position sur Twitter et pour le décollage réussi de SpaceX, c'est au tour de ses voitures électriques d'être sous la lumière des projecteurs.



Plus particulièrement, c'est la Model S qui est mise en avant, puisqu'elle devient le premier véhicule à attendre les 643 km d'autonomie grâce à plusieurs changements opérés par la firme.

La Model S capable de faire Toulouse - Paris

L'un de points noirs des voitures électriques à ce jour n'est autre que l'autonomie proposée par ces dernières : alors que nous sommes encore aux prémices de ce marché, il est normal que les statistiques affichées par les véhicules ne soient pas encore à la hauteur de tout le monde.



Néanmoins, les constructeurs continuent de travailler sur de nouvelles technologies afin de permettre un confort de route toujours plus important. C'est notamment le cas de Tesla, l'un des pionniers du marché, qui vient de proposer une version mise à jour de sa Model S.



En effet, la Long Range permet désormais d'atteindre les 400 miles d'autonomie, soit 640 kilomètres environ. La première voiture électrique a atteindre un tel niveau : à titre d'exemple, la voiture permet de faire un voyage de Paris à Toulouse.



La production de cette nouvelle version de la Model S est déjà en cours !



Source