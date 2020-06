Une cargaison de 4 000$ d'AirPods contrefaits a été saisie

Il y a 3 heures

Julien Russo

2

Quand on est agent de douane, il faut être vigilant sur toutes les cargaisons. C'est souvent les petits détails comme l'emballage utilisé ou le volume de la cargaison qui interpelle ! Plusieurs agents de douanes et de la protection des frontières aux États-Unis ont été surpris concernant une cargaison d'AirPods en provenance de Chine...

3975$ de faux AirPods saisis

Les produits contrefaits sont un fardeau pour les marques. Que ça soit Apple, Nike, Louis Vuitton, Ray-Ban... Le problème est toujours le même, des imitations circulent sur le marché et très souvent la différence entre l'original et la copie est difficile à détecter.

Heureusement, les agents de douane sont formés pour trouver ces petites différences. La semaine dernière, une cargaison provenant de Chine a attiré l'attention de plusieurs agents situés à la frontière américaine.

Sur le carton, il était écrit "le colis contient des batteries au lithium-ion". Jusqu'ici rien de très surprenant puisque Apple utilise cette mention obligatoire pour le transport en avion. Cependant, ce qui a surpris les agents c'est le marquage utilisé sur l'envoi et l'emballage qui était assez inhabituel.

Comme ils en ont le droit, ils ont ouvert un colis pour examiner le contenu interne. Et là... Surprise ! Il s'agissait d'AirPods contrefaits il y avait des centaines et des centaines de paires qui étaient prévues pour la revente sur internet.

Le problème des produits contrefaits c'est que cela gêne les ventes des produits originaux. De plus, la sécurité n'est pas vérifiée !

Shane Campbell qui est le directeur du port régional de Chicago a expliqué :

Lorsque des criminels vendent ces articles, cela empêche les entreprises légitimes de prospérer. Malheureusement, de nombreux citoyens ne réalisent pas les effets néfastes des produits contrefaits sur les entreprises et les emplois américains. Les entreprises et les industries américaines perdent des milliards de revenus chaque année en raison des contrefaçons et le public est mis en danger avec des contrefaçons dangereuses qui peuvent ne pas répondre aux normes de sécurité. Nos agents du CBP protègent fièrement les entreprises, les emplois et les consommateurs américains.

Il est bon de rappeler que s'il n'y avait pas les douanes, ce serait en moyenne 4,3 millions de dollars de produits contrefaits qui passeraient chaque année aux États-Unis.

Les douanes ont l'habitude avec les colis. Ils savent reconnaitre d'un coup d'oeil une livraison pour Apple comme une livraison se faisant passer pour.

La police d'écriture sur les colis n'est pas la même et l'emballage aussi est différent. Des détails qu'essaient de travailler les personnes qui expédient les produits contrefaits, mais le résultat n'est jamais parfait à 100%.



Les produits de la firme de Cupertino sont fréquemment victimes de contrefaçons. Pour deux raisons : ils sont populaires et horriblement chers comparé à la concurrence.

La plus grosse prise de produits contrefaits a eu lieu en 2019 en Corée du Sud, des officiers de police ont été félicités par Apple après avoir intercepté près d'un million de faux accessoires qui se faisaient passer pour des produits originaux.

Pour rappel, Apple propose une page sur son site internet qui permet de vérifier si le produit que vous détenez est un original... Ou faux !



Source