Facebook Gaming : L'application a été refusée 5 fois par l'équipe de validation de l'App Store

Il y a 1 heure

Julien Russo

Que vous soyez un petit ou un grand développeur, les règles sont pareilles pour tout le monde sur l'App Store. Il y a quelques mois on vous parlait de l'application Facebook Gaming qui devait sortir le même jour sur iOS et Android. Curieusement, l'application était disponible sur Android, mais pas sur iOS. On s'était alors dit que la validation était peut-être plus longue, mais plusieurs mois après, toujours rien... Derrière cela, il y a une raison !

Facebook Gaming refusé par l'App Store

Normalement, Facebook devait lancer son service concurrent de Twitch en février sur l'App Store. Malheureusement l'équipe de validation en a décidé autrement ! D'après la révélation du New York Times, Facebook Gaming aurait été refusé 5 fois pour une entrée sur l'App Store.

Dans le contenu de l'application, quelque chose ne plairait pas à Apple, il s'agit des jeux en HTML 5.



Pour faire la différence face à ses concurrents, Facebook Gaming a intégré dans la version Android les streams, mais aussi des jeux gratuits pour jouer avec des amis en ligne.

Cependant, dans les règles de soumission d'application dans l'App Store, il est strictement interdit de proposer des jeux en HTML 5 dans une application.

Après tous les refus obtenus depuis le mois de février, Facebook a procédé à des modifications encore et encore, mais à chaque fois le groupe est tombé sur un refus d'Apple.

Facebook a modifié ses icônes colorées, les catégories et le système de filtre pour trier les jeux des streams...

Bien évidemment, Facebook Gaming ne compte pas abandonner puisque pour faire mal à Twitch et YouTube, être présent sur iPhone est indispensable !

Le groupe serait en train de réfléchir pour proposer une nouvelle version complètement différente afin que l'équipe de validation de l'App Store accepte que l'application soit publiée sur la boutique en ligne d'Apple.

