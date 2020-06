Belle promotion sur NordVPN à -70% pour iOS, Mac, PC et Android

Article Sponsorisé

Inutile de vous présenter NordVPN, un acteur incontournable de la catégorie des Virtual Private Network. Après huit ans d'existence, NordVPN propose d'étendre encore un peu plus sa popularité avec une très belle promotion sur son abonnement de 2 ans à -70%. Cela fait donc 3,11€ par mois pour surfer en toute tranquillité !



Si les VPN sont désormais très répandus, il n'est pas facile de faire le bon choix. Les modèles gratuits ne sont pas forcément très recommandés, alors que certains éditeurs sont trop gourmands. A ce petit jeu, NordVPN semble avoir trouvé la bonne formule avec un service à prix canon, surtout avec cette promotion de -70%. De quoi faire grimper sa base utilisateurs qui affiche déjà 12 millions de clients.

A quoi ça sert un VPN ?

Si vous avez déjà eu recours à un VPN, vous savez quels services un outil comme celui-ci peut vous rendre. Pour les autres, voici quelques cas d'utilisation qui peuvent vous donner des idées.



La première raison, la plus répandue, est qu'un VPN permet de naviguer sur Internet en toute sécurité. En effet, sans VPN, que ce soit un hacker, un fournisseur d'accès ou toute autre personne, il est possible de suivre vos mouvements sur la toile avec le détail des sites que vous visitez, des applications que vous utilisez et même des données qui transitent. C'est encore plus vrai si vous êtes sur un Wifi public par exemple. Pour éviter cela, un Virtual Private Network comme NordVPN va chiffrer et délocaliser votre connexion en passant par un tunnel sécurisé qui va relier vos appareils à des serveurs situés dans des pays étrangers. Cela fonctionne sur tout type d'appareil connecté comme un iPhone, un iPad, un Mac, un PC ou un Android.



L'autre raison majeure concerne l'accès à des services géo-restreints. Combien d'entre-vous ont déjà voulu accéder à des services de streaming étrangers pour avoir un catalogue plus fourni ? De même, avec les nouvelles lois sur les sites pour adultes, il faudra bientôt prouver son identité pour accéder à un site depuis la France. Avec un VPN, vous pouvez vous faire passer pour un utilisateur de n'importe quel pays du monde. Imaginez un accès à Netflix complet, à HBO Max ou même à certains jeux qui seraient bloqués dans votre pays.

Les avantages de NordVPN

NordVPN propose bien évidement ce genre de prestations, et assure une couche sécuritaire supplémentaire. Premièrement, la firme explique ne pas avoir accès aux données qui transitent sur ses serveurs en appliquant une stricte « no logs policy ». Aucune donnée n'est collectée, ni même stockée temporairement, telle que les sites visités, la bande passante utilisée ou encore la durée de connexion. Mieux, NordVPN dispose même d'une option double VPN qui ajoute une surcouche d'anonymat, ainsi qu'une fonction Kill Switch qui désactive Internet jusqu’à ce que la connexion VPN soit rétablie. Pratique sur des réseaux instables pour éviter de "sortir" sans VPN par mégarde.



Pour assurer des performances de premier ordre, NordVPN par exemple dispose de plus de 5500 serveurs répartis à travers 60 pays. De quoi lui permettre d'obtenir récemment un « speedtest award » pour la qualité de sa bande-passante.



En outre, une fois configurée, l'application NordVPN permet de se connecter à votre serveur favoris en un clic. De quoi gagner un temps précieux.



Enfin, dernier atout notable, NordVPN propose un essai sans risque garanti 30 jours satisfait ou remboursé.

Téléchargez l’application NordVPN pour profiter d’une connexion internet rapide, privée et sécurisée en un instant. Il s’agit d’un VPN facile à utiliser pour iPhone et iPad, auquel des millions d’utilisateurs à travers le monde font confiance.

La promotion de NordVPN

Avant de télécharger NordVPN sur votre iPhone, iPad ou Mac par exemple, il faut s'inscrire en passant par le lien de promotion :

