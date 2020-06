MyAdsense : l'alternative parfaite à l'app de Google

Il y a 1 heure

Medhi Naitmazi

Vous cherchez Adsense de Google sur l'App Store ? Vous ne la trouverez pas, la firme a en effet supprimé son application pour se concentrer sur la version web. Mais nous avons testé plusieurs apps et MyAdsense est la meilleure alternative possible. En plus d'être gratuite, elle est plus jolie et plus complète.



MyAdsense : simple et efficace pour suivre ses revenus Adsense et AdMob

MyAdsense qui vient de passer en version 2.0.4 pour corriger un souci de rafraichissement s'est inspiré de Adsense original avec un tableau de bord simple et efficace. On y voit les revenus du jour, les revenus de la veille, ceux du mois et du mois dernier. A chaque fois, un indicateur et un pourcentage vous donne la tendance par rapport à la même période antérieure. Et MyAdsense affiche aussi le total des gains du compte. Et sur chaque cellule, un clic permet d'accéder aux détails pour afficher le nombre de pages vues, le nombre d'impressions, les clics, le CTR, CPC, le RPM, etc.



Revenons au compte pour se connecter. C'est évidemment Google Sign In qui est utilisé pour vous connecter, rien n'est stockée dans l'app et le tour est joué en quelques secondes.



Par rapport à feu Adsense qui nous a quitté cette année, MyAdsense ajoute un onglet "paiements" qui permet d'avoir en un coup d'oeil le montant du dernier paiement et les gains en attente. Pratique, tout comme le mode sombre qui est également un vrai plus par rapport à l'ancienne app de Google.



Enfin, un mot sur l'interface qui est bien plus actuel, calquée sur les codes iOS 13 d'Apple avec des titres bien visibles, des montants encore plus grands et du blanc avec quelques touches de couleurs. La dernière version permet d'ailleurs de faire des suggestions de fonctionnalités, mais aussi de noter l'app ou encore de faire un don. Oui, l'app est 100% gratuite mais contient 4 achats in-app qui permettent de supporter le développeur Christopher Hefferman qui a réalisé MyAdsense sur son temps libre. On peut contribuer de 2,29€ à 21,99€.



Notre avis sur "MyAdsense"

La note 5 / 5

