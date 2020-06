Des rendus des iPhone Fold et iPhone 12 par EverythingApplePro

Il y a 8 heures

Medhi Naitmazi

9

A la veille du keynote de la WWDC 2020 destinés aux développeurs et centrés sur les nouveautés logicielles pour iOS 14, iPadOS 14, tvOS 14, watchOS 7 et MacOS 10.16, le youtubeur EverythingApplePro a publié une nouvelle vidéo retraçant les différentes fuites à leur propos. Mais ce sont surtout ses rendus sur les prochains iPhone 12 et iPhone 12 Pro qui nous intéressent, et encore plus ceux sur le probable iPhone Fold.

iPhone Fold : un rendu à clapet

Effectivement, l’iPhone Fold revient avec insistance du côté des rumeurs et pourrait finalement arriver l’an prochain. Si Samsung s’apprête à sortir son Galaxy Fold 2, c’est qu’il y a un marche pour cela. Et le Youtubeur souvent bien renseigné sur les projets d’Apple imagine que l’iPhone pliant ressemblerait plutôt au Z Flip du coréen avec un format clapet. On pourrait avoir un appareil compact et carré une fois plié, bien qu’assez épais.



Si le design est celui de l’iPhone 12, plus fin qu’un iPhone 11, l’iPhone Fold se voit attribuer un mini écran supplémentaire au dos pour afficher l’heure, la date et certainement les notifications pour ne pas avoir à ouvrir la bête à chaquz vibration ou sonnerie.



Le résultat est de grande qualité, voici quelques photos :

L’iPhone 12 sera aussi compact que l’iPhone 5

Quant à l’iPhone 12, il pourrait ne pas avoir une nouvelle encoche réduite. EverythingApplePro revient dessus en n’y croyant pas plus que cela, pour lui (et pour beaucoup), ce serait un échec de rester sur l’encoche de 2017. Par ailleurs, le design de l’iPhone 12 plus carré permet de gagner en épaisseur et le petit iphone 12 d’entrée de gamme avec son écran de 5,4 pouces est aussi compact que l’iPhone 5. Un bon point pour ceux qui ne veulent pas d’un téléphone trop grand en mains.



Pour le reste, rien de nouveau à se mettre sous la dent, l’iPhone 12 Pro aura bien son coloris bleu marine spécifique, une puce 5G plus puissante, un écran OLED nouvelle génération avec rafraîchissement 120 Hz ainsi qu’un triple capteur photo + scanner LIDAR.

Enfin, voici la vidéo de EverythingApplePro :