Apple présente MacOS Big Sur 11 : nouveautés et compatibilité

Il y a 3 heures (Màj il y a 1 heure)

Enzo Valvasori

Nous venons d’assister à la présentation de MacOS 11 Big Sur lors du keynote d’Apple du 22 juin 2020, à l’occasion de la WWDC 2020. Il s'agit d'un évènement annuel très attendu par les développeurs et fans de la Pomme.



Lors de cet évènement, la marque a dévoilé toutes les nouveautés système d'exploitation pour ordinateurs. Surnommé Big Sur, il apporte son lot de surprises.

Toutes les nouveautés de MacOS Big Sur

La conférence WWDC 2020 aura été l'une des plus attendues de toutes notamment à cause d'iOS 14, mais aussi à cause de la sortie de la nouvelle mise à jour majeure de MacOS. La version 11, surnommée officiellement Big Sur apporte un lot non négligeable de nouveautés qu'on a pris le temps d'énumérer pour vous.

Le design

MacOS Big Sur propose une assez grande refonte du design, autant au niveau de l'interface que des applications principales. Tout est inspiré d'iOS, et c'est tant mieux.

Finder

Centre de Contrôle personnalisable

Apple a décidé d'intégrer un tout nouveau Centre de Contrôle à MacOS, inspiré de celui d'iOS 14 et iPadOS 14. Il permet donc d'accéder rapidement aux différents réglages principaux comme le Wi-Fi, Bluetooth, luminosité, volume, AirPlay, Night Shift, etc... Il est également possible de sélectionner les modules que l'on souhaite ajouter ou retirer.



Widget

Apple a décidé de mettre en avant les widgets sur MacOS, un peu comme avec iOS et iPad OS. Il sera donc possible de sélectionner les widgets de son choix, et personnaliser leurs tailles et leurs positions.



Messages

L'application iMessage a aussi eu droit à sa refonte. Elle est désormais bien plus pratique, l'utilisation des stickers est désormais intégrée, avec la possibilité d'utiliser le glisser-déposer. On trouve tous les effets, les Memojis et autres conversations de groupe comme sur iPhone ou iPad !

Plans

Tout comme sur iOS 14, l'application Plan a eu droit à de nombreuses améliorations, non seulement au niveau du design, mais aussi au niveau des différentes fonctionnalités avec le suivi d'un itinéraire partagé entre amis, les favoris, Look Around, etc.

Catalyst

Le projet Catalyst, qui pour rappel permet d'adapter des applications d'iPad pour Mac a été utilisé par Apple pour rendre compatibles les applications d'iOS 14 sur le nouveau MacOS Big Sur.



Les applications ayant bénéficié du projet Catalyst sont :

Plans

Message

Swift Playground

News

Bourse

Dictaphone

Podcast

Localiser

Maison

Safari sur MacOS 11

Les performances de Safari ont été nettement améliorées, et deviens même 50% plus rapide que son concurrent Google Chrome. On trouve de nombreuses nouveautés comme les WebExtensions, la possibilité de voir tous les traqueurs ou encore les nouveaux onglets avec aperçus au survol.

Apple attache beaucoup d'importances à la confidentialité et l'utilisation de nos données, c'est pourquoi ils ont mis en place une nouvelle fonctionnalité permettant d'informer les utilisateurs des différents traqueurs présents sur la page que l'on est actuellement entrain de visiter.





Ils ont également mis en avant les extensions pour Safari, en les rendant accessibles via le Mac App Store avec une catégorie dédiée.

Idem pour les onglets qui sont plus clairs et plus pratiques avec l'aperçu.



Voilà toutes les nouveautés mises en avant par Apple lors de la présentation de MacOS Big Sur. Beaucoup de nouveautés, notamment au niveau du design de l'interface et des applications d'Apple.

Les Mac compatibles avec MacOS 11 Big Sur

Bonne nouvelle, macOS Big Sur 11 est compatible avec (presque) les mêmes Mac que Catalina (10.15) :

MacBook : 2015 ou plus récent

MacBook Air : 2013 ou plus récent

MacBook Pro : 2013 ou plus récent

Mac mini : 2014 ou plus récent

iMac : 2014 ou plus récent

iMac Pro : 2017 ou plus récent

Mac Pro : 2013 ou plus récent

Les Mac Mini 2012 / 2013, MacBook Pro 2012 et MacBook Air 2012 ont été abandonnés.