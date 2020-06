Assistant SNCF : Intégration des services d'Uber

Julien Russo

Il est désormais loin le temps où il était inenvisageable de créer un partenariat avec un VTC parce que les taxis n'acceptaient pas ce nouveau mode de transport. La SNCF a franchi un nouveau cap dans son application "Assistant SNCF", il est désormais possible de réserver une course Uber d'un point A à un point B, sans avoir besoin de quitter l'application.

SNCF x Uber

En très peu d'années, Uber s'est imposé sur le marché du VTC. L'application qui a beaucoup souffert de la période de confinement n'a pas dit son dernier mot et compte bien se relever pour continuer à évoluer. On vient d'apprendre aujourd'hui que le géant américain vient de conclure un partenariat avec la SNCF pour proposer des courses directement depuis l'application iOS et Android "Assistant SNCF".



L'app du groupe français se présente comme un assistant personnel pour tous vos déplacements. Que vous projetez de vous déplacer en vélo, en métro, RER, en tramway, en métro ou en transilien, vous pouvez facilement établir un itinéraire et ajouter un trajet en VTC ou taxis si une zone où vous devez aller n'est pas couverte par les transports en commun.

Dans un communiqué officiel de la SNCF, Alexandre Viros le directeur général d'E.Voyageurs SNCF explique :

Avec ce partenariat, l’Assistant SNCF franchit un nouveau cap. Uber est un acteur incontournable de la mobilité urbaine en Ile-de- France et notre partenariat est une avancée majeure pour compléter notre offre à la hauteur des demandes de nos millions de clients. Cela nous permet d’accompagner nos voyageurs avec le meilleur des mobilités partagées, accessibles dans une application unique, de l’information à l’achat.

Du côté d'Uber on est aussi ravi de cette collaboration qui va permettre d'amplifier les commandes.

Dans ce deal chacun sera gagnant, la SNCF touchera une commission et Uber aura une meilleure visibilité auprès des français. Il faut savoir que beaucoup n'ont jamais pris d'Uber de leur vie !

Steve Salom le Manager General d'Uber France, Suisse et Autriche explique dans le communiqué de la SNCF :

Nous avons développé une solution sur mesure unique pour l’Assistant SNCF pour mettre notre technologie au service d’une expérience intégrée et multimodale, tout en proposant aux utilisateurs de l’Assistant SNCF la fiabilité de notre service. Associer les synergies et complémentarités entre un acteur du transport public et un acteur de la mobilité urbaine est essentiel pour construire la mobilité de demain tout en réduisant l’usage de voitures individuelles et donc la congestion dans les villes.

Comment ça marche ?

Dans l'application "Assistant SNCF", les courses Uber seront disponibles en bas de la page d'accueil dans la rubrique où se trouvent les autres VTC. Vous aurez également la proposition de réserver une course directement dans votre itinéraire que vous aurez créé.

La disponibilité des chauffeurs est identique à celle de l'application Uber. Vous verrez le temps d'attente, les chauffeurs les plus proches et le prix estimé de la course.

Une fois la course effectuée, vous retrouverez votre commande (avec la date, l'heure et le montant) directement dans une catégorie dédiée sur l'application. Vous aurez aussi la possibilité de contacter le service client en cas de problème.

Christophe Fanicher le Président directeur général de SNCF Voyageurs rappelle qu'en seulement 12 mois d'existence, l'application "Assistant SNCF" a réussi une belle performance en termes de propositions de déplacements. Les partenariats ont aussi été une force dans le développement de l'app.

Nous voulons faire de l’Assistant SNCF le partenaire des déplacements au quotidien des Français, en simplifiant l’accès aux mobilités partagées et multimodales. Un an seulement après son lancement, l’Assistant SNCF propose déjà un large champ de solutions et franchit une nouvelle étape importante avec les différentes nouvelles fonctionnalités que nous annonçons aujourd’hui. Cela s’inscrit dans notre objectif de mettre les outils numériques au service d’une expérience de voyage facilitée.

