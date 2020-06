Bons plans iOS : Football Manager 2020 Mobile, Phocus, Up Slide Down

Il y a 2 heures (Màj il y a 2 heures)

Corentin Ruffin

Les bons plans iOS du jour : 3 applis gratuites, 3 jeux gratuits et 6 promos avec notamment Football Manager 2020 Mobile, Phocus, Up Slide Down. L'occasion d'économiser 41,9€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Applications gratuites iOS :

Phocus (App, iPhone, v1.6.5, 61 Mo, iOS 10.0, Ahmet Serdar Karadeniz) passe de 4,49 € à gratuit. Phocus est une application de retouche photo parfaite pour créer des effets d'éclairage de profondeur et de portrait sur n'importe quel iPhone.



Un design simple, associé à une technologie avancée de reconnaissance des personnes qui fonctionne en arrière-plan et vous donnera le résultat que vous recherchez.



Les + : Un mode manuel

Une fois l'application prise en main, les résultats peuvent être incroyables Télécharger l'app gratuite Phocus





Anchor Pointer (App, iPhone, v2.87, 12 Mo, iOS 13.0, Alexander Deplov) passe de 4,49 € à gratuit. Une application qui vous permet de stocker des coordonnées GPS et de les retrouver à l'aide d'une boussole. Cette application peut servir par exemple pour vous réunir avec vos amis dans de grands espaces tels que des parcs ou encore pour retrouver votre voiture dans un parking.



Les + : Supporte l'Apple Watch

Une belle interface Télécharger l'app gratuite Anchor Pointer





Suntime (App, iPhone / iPad, v1.0.1, 55 Mo, iOS 12.1, Digital Sundries LLC) passe de 3,49 € à gratuit. Suntime est une chronologie interactive qui vous relie aux cycles de la Terre, du Soleil et de la Lune.



Explorez l'espace et le temps d'un simple doigt:

- Observez les motifs du soleil, de la lune et des planètes depuis votre emplacement

- Personnalisez les alarmes pour les événements solaires et lunaires

- Prévisions du lever du soleil, du coucher du soleil, du lever de la lune, de la lune, des éclipses, des solstices, des équinoxes et des phases de la lune

- Créez des notes et des rappels sur la timeline



Les + : C'est beau, et on apprend Télécharger l'app gratuite Suntime





Jeux gratuits iOS :

Nimian Legends (Jeu, Aventure / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v8.1, 408 Mo, iOS 8.0, Robert Kabwe) passe de 4,49 € à gratuit. EXPLOREZ UN MONDE OUVERT "Fantasy" : Courez, nagez et volez à travers les cascades et les rivières, les forêts tropicales, les montagnes et les anciens donjons. Prenez-vous pour de puissants dragons, élevez-vous avec les aigles et plus encore. Un monde ouvert magnifique dont vous êtes le héros et l'aventurier. Vous pouvez vous promenez tranquillement ou alors choisir le mode histoire avec les quêtes et les ennemis.



Si vous avez un iPhone assez récent (ou encore mieux : un iPad), alors foncez sur ce titre quasi-unique très envoutant.



Les + : De toute beauté

Magnifique Télécharger le jeu gratuit Nimian Legends





Farming Simulator 16 (Jeu, Simulation, iPhone / iPad, v1.1.5, 201 Mo, iOS 8.0, GIANTS Software GmbH) passe de 5,49 € à gratuit. Embarquez pour une véritable simulation dans le monde de l'agriculture avec l'excellent jeu Farming Simulator 16. Ce dernier vous permet de gérer votre propre forme tout en utilisant des véhicules agricoles officiels.



La simulation est extrêmement réaliste, il vous faudra acheter des champs, agrandir votre ferme, engagez des ouvriers et bien d'autres...



Les + : Une véritable simulation

LA référence



Jouez à votre propre rythme dans un monde ouvert très réaliste. Achetez de nouveaux champs pour agrandir votre exploitation et conduisez différents tracteurs et autres machines agricoles pour cultiver vos terres, semer des graines et vendre vos récoltes. Engagez des ouvriers contrôlés par l'ordinateur et gérez votre affaire à l'aide d'une carte procurant une vue d'ensemble de votre domaine.



Caractéristiques :



- Des véhicules ultra détaillés grâce au nouveau moteur graphique 3D !

- Cultivez du blé, du colza, du maïs, des bettera...

Mise à jour : - improved graphics quality on iPhone 6 Plus and iPhone 6s Plus devices

Up Slide Down (Jeu, Casse-tête / Jeux de société, iPhone / iPad, v2.1, 16 Mo, iOS 11.0, Digital Hole Pvt. Ltd.) passe de 1,09 € à gratuit. Up Slide Down offre la distraction parfaite dans les moments de pause.



Il propose une collection de neuf puzzles coulissants différents, chacun avec un thème différent. L'objectif général est de faire glisser les tuiles dans le bon ordre le plus rapidement possible.



Vous pouvez prévisualiser l’ordre des tuiles à tout moment et surveiller le nombre de mouvements et le temps pris en haut de l’écran.



Les + : Si vous aimez vous casser la tête Télécharger le jeu gratuit Up Slide Down





Promotions iOS :

Goat Simulator GoatZ (Jeu, Simulation / Action, iPhone / iPad, v1.6.7, 418 Mo, iOS 8.0, Coffee Stain Publishing) passe de 5,49 € à 3,49 €. Voici GoatZ, voici votre histoire.



GoatZ est la dernière extension officielle de l'univers de Goat Simulator, et peut prétendre au titre de l'objet le plus idiot jamais produit par Coffee Stain Studios - DES CHÈVRES ET DES ZOMBIES DANS LE MÊME JEU ! Alors si vous n'êtes pas déjà en train de tanner votre mère de vous acheter le jeu, peut-être que ces détails vous impressionneront un peu plus. Télécharger Goat Simulator GoatZ à 3,49 €





Goat Simulator MMO Simulator (Jeu, Simulation / Aventure, iPhone / iPad, v1.5.6, 522 Mo, iOS 8.0, Coffee Stain Publishing) passe de 5,49 € à 4,49 €. Coffee Stain Studios porte sur mobile la prochaine génération de MMO simulation de chèvre sur. Vous n'avez plus besoin de rêver d'être une chèvre simulée dans un MMO simulé : vos rêves se sont enfin réalisés !



Les + : Tellement fun

Les quêtes ! Télécharger Goat Simulator MMO Simulator à 4,49 €





Goat Simulator PAYDAY (Jeu, Simulation / Action, iPhone / iPad, v1.0.4, 406 Mo, iOS 8.0, Coffee Stain Publishing) passe de 5,49 € à 4,49 €. Un jeu d'action loufoque dans lequel vous prenez le contrôle d'une chèvre totalement déjantée pour aller mettre le bazar dans les environs. S'il est difficile de décrire Goat Simulator, disons simplement qu'on peut interagir avec la plupart des objets du décor ainsi qu'avec les habitants. La chèvre peut marcher, courir, sauter, donner des coups de cornes, se rouler par terre et tirer des objets avec sa langue. Les combinaisons de ces mouvements en interaction avec les différents objets disponibles donnent de nombreuses possibilités d'actions.



Ici dans sa version PAYDAY dans laquelle vous incarnez des animaux criminels qui sèmeront la pagaille !



Les + : Un environnement varié

Tellement fun Télécharger Goat Simulator PAYDAY à 4,49 €





Goat Simulator Waste of Space (Jeu, Simulation / Aventure, iPhone / iPad, v1.5.5, 606 Mo, iOS 8.0, Coffee Stain Publishing) passe de 5,49 € à 4,49 €. Vous en avez déjà fini avec l'apocalypze de zombis de Goat Z et vous avez fait copain-copain avec les PNJ du monde informatisés de Goat MMO Simulator. Qu'est-ce qu'il peut bien vous rester à faire ? La réponse est simple : RIEN ! C'est pourquoi nous allons laisser la terre derrière nous et voyager dans l'espace !



Devenez une chèvre de l'espace et bâtissez une colonie spatiale en collant des coup d'boule aux gens pour leur piquer leur argent. Qui saurait mieux le dépenser qu'une chèvre ? Construisez un simulateur de formation de pont de commandement, un musée de l'espace ou même votre propre vaisseau spatial. Dégommez des astéroïdes et des pirates de l'espace, ou visitez une planète voisine.



Vous n'avez plus besoin de rêver que vous êtes une chèvre simulée partie à la conquête de l'espace. Vos rêves sont devenus réalités !



Les + : Toujours plus déjanté Télécharger Goat Simulator Waste of Space à 4,49 €





Goat Simulator (Jeu, Simulation / Action, iPhone / iPad, v1.9.7, 436 Mo, iOS 8.0, Coffee Stain Publishing) passe de 5,49 € à 1,09 €. Un jeu d'action loufoque dans lequel vous prenez le contrôle d'une chèvre totalement déjantée pour aller mettre le bazar dans les environs. S'il est difficile de décrire Goat Simulator, disons simplement qu'on peut interagir avec la plupart des objets du décor ainsi qu'avec les habitants. La chèvre peut marcher, courir, sauter, donner des coups de cornes, se rouler par terre et tirer des objets avec sa langue. Les combinaisons de ces mouvements en interaction avec les différents objets disponibles donnent de nombreuses possibilités d'actions.



Les + : Un environnement varié

Tellement fun Télécharger Goat Simulator à 1,09 €