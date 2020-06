iOS 14 et iPadOS 14 : La liste officielle des appareils éligibles

C'est une soirée de folie que nous vivons ce soir. Apple a dévoilé une multitude de nouveautés pour iOS 14 et iPadOS 14 à venir pour tout le monde dès la rentrée. Mais qui pourront bénéficier de ces nouvelles fonctionnalités ? Votre iPhone et/ou iPad sont-ils éligibles à la grosse mise à jour ? Apple a officiellement dévoilé la liste des appareils qui pourront installer iOS 14 et iPadOS 14, et nous avions raison depuis janvier avec notre première liste pour iOS 14.

La liste des iPhone éligibles à iOS 14

Chaque année, Apple essaie de proposer la nouvelle mise à jour pour un maximum d'utilisateurs d'iPhone. Les développeurs de la firme californienne ont expérimenté iOS 14 sur ces appareils et les tests ont été réussis avec succès, ce qui a permis à Apple de proposer la nouvelle version pour ces appareils :

iPhone 12

iPhone 12 Pro

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS‌ Max

iPhone XR

‌iPhone‌ X

‌IPhone‌ 8

iPhone‌ 8 Plus

‌iPhone‌ 7

iPhone 7 Plus

‌iPhone SE‌ 2016

iPhone SE 2020

‌iPhone‌ 6s

iPhone6s Plus

Sans oublier...

iPod touch (7e génération)

La liste des iPad éligibles à iPadOS 14

En ce qui concerne l'iPad, la liste aussi est longue pour les appareils éligibles. Des appareils commercialisé il y a plus de 5 ans pourront eux aussi bénéficier de la mise à jour iPadOS 14 qui propose une masse de nouveautés.



Voici la liste officielle :