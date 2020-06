Les développeurs pourront «contester» les règles dès guidelines dès cet été

Corentin Ruffin

En marge des nombreuses annonces lors de la WWDC 2020, Apple a fait des pieds et des mains pour aider les développeurs a travaillé dans de bonnes conditions tout en offrant des outils et fonctionnalités pour améliorer leur quotidien.



L'un des points forts de ces dernières semaines concernant l'App Store et l'enquête sur les pratiques de la Pomme par la Commission européenne (on pense notamment à la saga HEY).



Pour plus de transparence et une meilleure communication autour de son magasin d'applications, Apple va publier quelques nouveautés dès cet été.

Apple veut une meilleure communication avec les développeurs

En effet, dès cette période, Apple lancera une version en ligne de son App Store lab, permettant aux développeurs de partager leurs retours afin d'améliorer l'App Store.



Ce n'est pas tout : la récente refonte des forums de développeurs servira également à piocher des suggestions de fonctionnalités et d'éventuelles modifications.



Mais, le plus intéressant se situe au niveau de la soumission des nouvelles applications et des mises à jour, jusque là un peu trop protocolaire. Désormais, en plus de permettre aux développeurs de faire appel des décisions si l'app enfreint une règle, les développeurs pourront "contester" la directive elle-même.



Le second point, c'est que les mises à jour de correction de bugs ne seront plus bloquées en cas de violation des guidelines, évitant ainsi d'éventuels problèmes de sécurité qu'il aurait fallu corriger une fois la règle à nouveau respectée.



