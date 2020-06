watchOS 7 : Force Touch a disparu !

C'est une précision qui n'a pas été apportée lors de l'Apple Event d'hier soir. En effet, Apple a volontairement supprimé la fonctionnalité Force Touch dans watchOS 7. Pour rappel, il s'agit d'une interaction identique à celle du 3D Touch. À travers une pression sur l'écran, les utilisateurs peuvent obtenir plus d'options dans une application. On pourrait le comparer à un clic droit de la Magic Mouse sur un Mac !

Force Touch s'en va sans dire au revoir

Dès que vous passerez sur watchOS 7, vous ne pourrez plus utiliser Force Touch comme vous avez l'habitude de le faire.

À l'heure actuelle, cette fonctionnalité permet de changer rapidement de cadran, rédiger un nouveau message dans l'application dédiée, un nouveau mail ou encore de modifier la disposition des applications.

Jusqu'ici, Force Touch n'a été qu'avantage à la fois pour les utilisateurs, mais aussi pour les développeurs. Pour ces derniers, cela a permis d'éviter l'ajout de boutons supplémentaires sur la petite interface de leur application.



Force Touch a été intégré sur la première Apple Watch sortie en 2015. Les utilisateurs de la montre connectée se sont rapidement habitués à ce moyen d'interaction avec leur écran au poignet.

L'abandon du Force Touch sur le nouvel OS est la probable indication que l'écran de la prochaine génération d'Apple Watch ne sera pas compatible avec la pression sur l'écran.

Dans les nouvelles directives adressées aux développeurs watchOS pour qu'ils préparent leurs applications à la nouvelle version, il est précisé :

Dans les versions de watchOS antérieures à watchOS 7, les gens pouvaient appuyer fermement sur l'écran pour faire des choses comme changer la face de la montre ou révéler un menu caché appelé menu Force Touch. Dans watchOS 7 et versions ultérieures, les applications système rendent les éléments de menu précédemment masqués accessibles dans un écran associé ou un écran de paramètres. Si vous avez précédemment pris en charge un geste de pression longue pour ouvrir un menu masqué, envisagez de déplacer les éléments de menu ailleurs

Le message est clair, net et précis. On arrête Force Touch !

Côté iPhone, Apple s'est aussi éloigné progressivement du 3D Touch, le divorce a commencé en 2018 quand l'iPhone XR a été le premier smartphone d'Apple à abandonner la pression sur l'écran.

Pourtant, cette technologie prometteuse avait été propulsée dans la gamme à partir de l'iPhone 6S. À l'époque, Apple présentait cela comme le futur de l'interaction avec un smartphone, c'était pour l'entreprise un moyen simple et efficace d'accéder à des fonctionnalités cachées.



Sur les récentes générations d'iPhone, le Haptic Touch a remplacé le 3D Touch. Le fonctionnement est le même, cependant les performances ne le sont pas. Avec le Haptic Touch, il est nécessaire de rester appuyer 2 à 3 secondes pour obtenir l'information souhaitée. Avec le 3D Touch, le retour était instantané.



