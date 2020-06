iOS 14 vous alerte en cas de lecture du presse-papier

Il y a 1 heure

Alban Martin

Réagir

Encore une nouveauté passée sous les radars lors de l'annonce d'iOS 14. Parmi les 200 nouveautés apportées cette année, outre les widgets, la bibliothèque d'apps ou encore Compact UI, on trouve de petites attentions à propos de la vie privée des utilisateurs.



Comme le signalement de l'utilisation de la caméra, iOS 14 vous dit si une app est en train d'utiliser le presse-papier. Il s'agit des actions de copier-coller pour ceux qui se posent la question.

L'utilisation du presse-papier se fait moins discrète dans iOS 14 / iPadOS 14

La nouvelle fonction dans iOS 14 affiche donc une petite notification, une sorte de toast, lorsqu'une app accède au presse-papier du système. C'était jusqu'ici invisible pour l'utilisateur et une source de faille importante comme nous le rapportions il y a quelques mois avec des apps qui espionnent nos copier-coller.



Dorénavant, le système vous informe à chaque lecture / écriture, sauf que la première bêta ne semble pas très précise. En effet, nos tests sur Twitter ou notre app iSoft montrent que la bannière a tendance à s'afficher un peu trop souvent, alors même qu'on ne manipule pas le clipboard.



Voici un aperçu sur iPhone 11 Pro sous iOS 14 :

Comme vous pouvez le voir dans l'exemple sur iPhone, si la notification est juste sur Twitter, elle ne l'est pas sur iSoft car l'app ne fait rien à cet endroit. Même sur Twitter, la notification s'affiche deux fois pour une seule action de "coller". Et c'est identique sur iPad. Encore un petit plus appréciable qui fait la différence sur iOS 14, mais qui doit être encore amélioré.



Qui a déjà remarqué cette nouveauté sous iOS 14 / iPadOS 14 ?