iOS 14 améliore HealthKit et offre une nouvelle API pour l'ECG

Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

Corentin Ruffin

La présentation et l'arrivée de la première bêta développeur d'iOS 14 nous permet d'avoir une belle visibilité sur les nombreuses nouveautés qu'offrent la nouvelle mise à jour du système d'exploitation.



On le sait, la santé et la forme physique sont devenus deux objectifs importants pour la Pomme ces dernières années, notamment avec l'Apple Watch et le suivi qu'offre l'iPhone.



HealthKit s'améliore une nouvelle fois avec iOS 14 et watchOS 7 et offre de nouvelles perspectives aux développeurs.

HealthKit devient encore plus complet avec iOS 14

Au rayon des nouveautés du côté de HealthKit avec iOS 14 et watchOS 7, on retrouve notamment une nouvelle API pour l'ECG (électrocardiogramme) permettant un accès en lecture à des tiers. Autrement dit ? Les développeurs pourront désormais lire ces fameuses données et s'en servir dans leurs applications.



Une autre nouveauté concerne les symptômes : sous iOS 14, ils sont désormais 39, soit 13 nouveaux dont les changements d'humeur, les sueurs nocturnes, la diarrhée, la respiration sifflante, les ballonnements, la fatigue et bien d'autres...



HealthKit peut désormais calculer quatre nouveaux types de marche :