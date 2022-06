PayPal améliore son offre à cause de l'arrivée d'Apple Pay Later

Alexandre Godard

Pour contrer l'arrivée prochaine d'Apple Pay Later, PayPal décide d'améliorer sa propre offre de paiements en plusieurs fois. Si l'offre de base s'arrêtait au 4X sans frais, de nouvelles options permettent de l'étendre jusqu'à 24 mois.

PayPal sort les muscles

Lors de la WWDC2022, Apple a annoncé l'arrivée d'un nouveau service qui s'intitule Apple Pay Later. Comme son nom l'indique, celui-ci a pour objectif de proposer aux clients qui utilisent Apple Pay de passer par un paiement en quatre fois sans frais.



Une méthode déjà présente sur de nombreux sites et applications mais qui permet à Apple (une fois de plus) de garder ses clients auprès de lui. Toutes les informations liées au paiement seront d'ailleurs directement disponibles dans Apple Pay.



Face à cette puissante annonce, il semblerait que PayPal ait décidé de réagir. Selon Engadget, l'entreprise aurait pris la décision d'améliorer son propre système de paiements en plusieurs fois. Si jusqu'à maintenant la seule option était le 4X sans frais (comme Apple), de nouvelles offres permettant d'étendre le règlement jusqu'à deux ans seraient prévues.

Un système qui sera actif pour les achats compris entre 199 $ et 10 000 $ avec le choix d'un remboursement allant de 6 à 24 mois. Il faudra tout de même s'inscrire pour en bénéficier, là où Apple saute cette étape grâce à la validation instantanée via votre compte id.Apple.



À noter que PayPal propose de grimper jusqu'à 10 000 $ tandis qu'Apple s'arrête à 1000 $. La pomme devrait améliorer son offre dans les années à venir, d'où l'importance pour PayPal et les autres de prendre un peu d'avance.



Cette nouvelle offre concerne seulement les États-Unis pour le moment. Nul doute que cela finira par débarquer chez nous, une fois qu'Apple Pay Later le sera également. Quoi qu'il en soit, cette concurrence n'apporte que du positif pour le consommateur.