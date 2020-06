iOS 14 propose un PiP astucieux sur iPhone

Parmi les grosses nouveautés d'iOS 14, le Picture In Picture figure en bonne place dans le coeur des utilisateurs. Et après quelques jours d'utilisation, on se demande comment on faisait avant.



Le PiP que l'on trouvait sur iPad depuis un moment a été adapté par Apple pour l'iPhone, mais de fort belle manière. Voyons ensemble comment exploiter cette fonctionnalité au maximum.

Aperçu du Picture In Picture dans iOS 14 / iPadOS 14

Il aura donc fallu attendre 2020 pour avoir la fonction PiP sur iPhone, malgré des tailles d'écran toujours plus grande. Il est donc enfin possible de regarder une vidéo dans une app et de quitter cette dernière sans perdre l'image ou le son. La vidéo passe alors en vignette et peut être déplacée à sa guise dans une des quatre coins de l'interface. On peut même l'agrandir pour qu'elle prenne toute la largeur avec un pincement sur l'image, comme pour zoomer.



Un moyen idéal d'être encore plus productif qui permet par exemple de suivre sa série Netflix préférée tout en vérifiant ses mails, mais aussi de participer à un appel FaceTime tout en jouant à Monument Valley ou encore un tuto sur YouTube tout en échangeant avec un ami par iMessage.

Des astuces pour le PiP

Apple ne s'est pas contenté de porter bêtement sa fonction PiP de l'iPad à l'iPhone, elle a aussi amélioré l'ergonomie. Si en mode petite vignette, il est juste possible de l'ouvrir en grand ou de la fermer (la croix est très petite, pas sûr qu'elle soit compatible avec les guidelines), en mode étiré, on a droit à des contrôles sommaires pour mettre en pause, sauter de 15 secondes et suivre l'avancement.



Mieux, on peut carrément cacher la vidéo et ne garder que le son. Pour cela, il suffit de la "pousser" hors cadre. On pourra alors la reprendre en tapotant sur la flèche visible sur le bord de l'écran. Une petite astuce très pratique.

De bonnes idées qui se combinent à une bonne nouvelle : les apps vidéos sont déjà compatibles. En effet, que ce soit TV d'Apple, FaceTime, Netflix, Twitch et autre, le PiP fonctionne déjà. Par contre, Youtube n'est pas compatible car il n'utilise pas le lecteur natif et propose son propre système d'image dans l'image. Tout comme Dailymotion. Pour l'instant, le contournement consiste à passer par Safari.



