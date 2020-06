L'iPhone 12 serait livré avec un chargeur USB-C de 20 W

Corentin Ruffin

Avec la récente WWDC 2020, l'actualité tourne autour d'iOS 14, de watchOS 7, de macOS 11 ou encore des nouveaux processeurs maison pour les ordinateurs à la Pomme.



L'iPhone 12, lui, a eu le droit à toutes sortes de rumeurs avant cela, et aujourd'hui, il revient sur le devant de la scène avec une nouvelle information.



En effet, le futur téléphone d'Apple pourrait être livré avec un chargeur USB-C de 20 W au lieu du 5 W fourni avec l'iPhone 11.

L'iPhone 12, avec un chargeur de 20 W ?

Une nouvelle fuite a eu lieu autour de l'iPhone 12, prétendant que ce dernier ne serait désormais plus livré avec un simple chargeur de 5 W, mais bel et bien avec un chargeur USB-C de 20 W.



C'est en tout cas ce que prétend Mrwhite, un spécialiste dans les fuites d'Apple, qui a publié des photographies du prétendu chargeur, sans donner plus d'indications sur les modèles qui y auraient le droit.

New iPhone 12 will Be Equipped with 20W Power Adapter pic.twitter.com/FBJxlJXyYW — Mr·white (@laobaiTD) June 24, 2020

Attention tout de même, bien que l'homme soit reconnu dans le milieu, il a également fait des erreurs lors de certaines révélations. Réponse dans quelques mois !