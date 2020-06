Juicy Realm : une mise à jour pour de la coop multiplateforme

Une mise à jour majeure vient de pointer le bout de son nez au sein du jeu Juicy Realm : SpaceCan et XD Network proposent désormais le jeu coopératif multiplateforme local. Vous l'aurez compris, vous pourrez dès à présent jouer avec d'autres joueurs, quelle que soit la plateforme, sous condition que ces derniers soient sous le même réseau Internet que vous. De quoi venir à bout de certains niveaux trop complexes ! La belle nouvelle, c'est que pour célébrer ça, le jeu est actuellement en promotion à -30% sur iOS, Android et Nintendo Switch ou encore à -50% sur Steam.

En mai dernier, les amateurs de jeux de tir ont pu faire connaissance avec l'excellent Juicy Realm (v3.1.0, 390 Mo, iOS 9.0), parfait mélange de Dual-Stick Shooter qui intègre des éléments de rogue-like. Déjà connu sur Nintendo Switch et Steam, il a reçu énormément de retours positifs notamment grâce à son concept déjanté : on y combat des fruits mutants avec un style artistique très personnel, pour un résultat très réussi. La belle nouvelle, c'est que les développeurs du studio SpaceCan viennent de le mettre à jour pour proposer de la coopération en ligne, multiplateforme.

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur de publicité.