Apple Store : Les magasins continuent à fermer à cause du Covid-19

Il y a 6 heures

Julien Russo

Réagir

Apple l'a toujours assuré, si une situation sanitaire n'est pas stable dans une région, il est hors de question de laisser ouvert un Apple Store. La firme de Cupertino veut avant le business protéger ses employés et les clients. On vient d'apprendre qu'Apple a fait le choix de fermer immédiatement ses boutiques en Floride, où la propagation du Covid-19 devient incontrôlable depuis plusieurs jours.

Après la réouverture, la fermeture !

La propagation du Covid-19 est particulièrement importante aux États-Unis où les gestes barrières ne sont pas toujours respectés par les américains.

En Floride, la situation devient quelque peu incontrôlable, en effet le nombre de nouveaux cas est passé de 667 le 1er juin à 5511 le 24 juin. Une courbe qui ne cesse de progresser et qui inquiète énormément les autorités locales.



Pour participer au ralentissement de la progression du Covid-19, Apple a fait le choix de fermer les portes de plusieurs de ses boutiques en Floride. Voici la liste complète :

La Galleria

Les cascades

Aventura

Lincoln Road

Dadeland

Centre-ville de Brickell

Wellington Green

Boca Raton

The Gardens Mall

Millenia

Florida Mall

Altamonte

International Plaza

Brandon

Pour Apple, il est hors de question de faire prendre un risque à ses salariés qui sont en contact permanent avec la clientèle plusieurs heures par jour. L'entreprise ne veut pas être responsable de la propagation du Covid-19 au sein d'une famille de ses employés.

Apple a envoyé une déclaration écrite au média TechCrunch expliquant sa position vis-à-vis de ces fermetures :

En raison des conditions actuelles de COVID-19 dans certaines des communautés que nous desservons, nous fermons temporairement des magasins dans ces zones. Nous prenons cette mesure avec une grande prudence alors que nous suivons de près la situation et nous sommes impatients de voir nos équipes et nos clients revenir le plus tôt possible.

Les Apple Store en Floride ne sont pas les seuls à fermer, Apple a pris une décision similaire pour les magasins Waterside Shops et Coconut Point en Arizona et en Caroline du Nord et du Sud, la semaine dernière.

Finalement, la reprise aura été courte pour ces boutiques !

Les employés qui sont invités à rester chez eux feront du support par téléphone pour apporter un renfort au service technique et commercial.