Instagram se lance à l'assaut de TikTok avec Reels

C'est officiel, Instagram lance Reels en France après un premier test concluant au Brésil : prenant la forme de vidéos d'une durée de 15 secondes, il est possible d'ajouter des effets et du contenu audio, comme c'est le cas sur TikTok.

