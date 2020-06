Microsoft décide de fermer définitivement toutes ses boutiques

C'est une décision à laquelle on ne s'attendait pas. Microsoft a décidé de fermer définitivement l'ensemble de ses boutiques dans le monde. Ce revirement de situation se fait dans le cadre du nouveau plan stratégique de l'entreprise qui raye tous les contacts physiques avec la clientèle. Désormais, tout se passera... sur internet ou par téléphone !

C'est la fin des Microsoft Store

Tout a commencé en 2009, Microsoft souhaite alors créer un contact plus poussé avec sa clientèle. Lui faire toucher les derniers produits, lui faire tester la dernière version de Windows... Pour la firme, les Microsoft Store sont le meilleur moyen de capter une nouvelle clientèle qui n'aurait pas été d'elle-même vers la marque.

Dans ses boutiques, Microsoft vend des systèmes d'exploitation, des logiciels bureautiques comme Office, des Xbox One, des smartphones, des tablettes... Jusqu'à aujourd'hui, l'entreprise avait toujours vu une opportunité de proximité avec sa clientèle qui se compte en milliard dans le monde !



Les Microsoft Store ça a été aussi pendant plus de 10 ans des séances de découvertes, des formations destinées aux professionnels, mais aussi aux plus jeunes. Un concept similaire à ce que propose la firme de Cupertino avec ses "Today at Apple".

Cependant, coup de théâtre, Microsoft annonce aujourd'hui que tout s'arrête à partir de maintenant. La firme ne proposera plus aucune boutique dans le monde. À travers un communiqué officiel, Microsoft affirme que sa vision des choses en interne a changé et que cette décision est plus une question de stratégie qu'autre chose. Surprenant quand on sait que la fréquentation des Microsoft Store était plutôt bonne (avant l'épisode Covid).

La majorité des boutiques étaient situées aux États-Unis et au Canada, comparé à Apple la présence à l'international frôlait le ridicule pour Microsoft. La seule boutique en Europe a été ouverte à Londres il y a un an, une géante boutique sur trois étages qui avait attiré énormément de clients à son ouverture.

Une fermeture qui va coûter cher

Ce choix de stopper toute activité physique auprès des consommateurs va coûter cher pour Microsoft. La note serait assez élevée, puisqu'elle serait aux alentours des 400 millions d'euros !

À entendre le discours de Microsoft, les ventes réalisées en ligne suffisent et éviter les coûts supplémentaires que génèrent les Microsoft Store (les loyers, les taxes...) ne peut être qu'un plus.

David Porter le vice-président de l'entreprise a expliqué dans le communiqué :

Nos ventes ont augmenté en ligne à mesure que notre portefeuille de produits a évolué vers des offres largement numériques, et notre équipe talentueuse a prouvé son succès au service des clients au-delà de tout emplacement physique. Nous sommes reconnaissants envers nos clients du Microsoft Store et nous sommes impatients de continuer à les servir en ligne et avec notre équipe de vente au détail dans les établissements Microsoft.

En ce qui concerne les employés qui travaillaient en boutiques, bonne nouvelle ! Personne ne sera licencié. Microsoft explique que les équipes présentes dans les Microsoft Store ont des compétences uniques qui permettent de servir les clients n'importe où. Par chat sur internet ou encore par téléphone. D'après Microsoft, il n'y a pas besoin de présence physique pour servir les clients.

Désormais pour communiquer avec un conseiller, tout se passera en ligne avec la prise en charge du chat vidéo, des didacticiels sur le site, des ateliers virtuels et d'autres canaux de communications viendront prochainement.