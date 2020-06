Astuces iOS 14 : zoom plus fort et légendes dans Photos

Il y a 8 heures

Medhi Naitmazi

Encore une découverte et une astuce pour iOS 14 avec une fonction très utile pour la partie photo. Parmi les 200 nouveautés sur iPhone et iPad, on trouve toujours des détails qui font la différence, même une semaine plus tard.



L'astuce concerne cette fois les réglages de l'app Photos qui autorise désormais un zoom plus important mais aussi l’ajout de légende sous chaque cliché et vidéo.

Deux nouvelles astuces pour iOS 14 pour les photos

Le zoom++

Depuis le tout premier iPhone, l'app Photos a beau avoir évolué, elle n’a jamais autorisé un zoom démesuré sur nos prises de vue.



Alors que certains usaient d’autres applications ou de la partie modification d’iOS 13 pour aller rechercher un détail minuscule sur une photo, iOS 14 et iPadOS 14 permettent enfin d’écarter les doigts de manière plus prononcé. On peut alors zoomer trois ou quatre fois plus. Après plusieurs tests, il s’avère qu’un petit bug nous a autorisé à zoomer un peu plus encore, mais il est difficile de le reproduire. En tout cas, cela devrait satisfaire de nombreux utilisateurs et faire un peu de mal à certaines apps tierces d’édition de photos. Apple intègre en effet de plus en plus de possibilités dans Photos.

La légende est née

Au fil des ans, Apple a greffé de nombreuses possibilités pour la recherche d’images. Si l’IA fait le boulot quasiment tout seul, la firme vient d’ajouter la possibilité de légender une photo ou une vidéo. Une fonction pratique pour noter un détail, mais aussi pour la retrouver plus tard via la recherche. Pour cela, il suffit de balayer l’image vers le haut pour faire apparaître le champ d’édition.



Voici une capture de ces nouveautés :



Vous aviez trouvé cette petite astuce ? Quel est votre avis sur cette première bêta d'iOS 14 ?