Selon Kuo, l'iPhone 12 sera livré sans écouteurs et sans chargeur

Hier à 22:51 (Màj hier à 22:51)

Guillaume Gabriel

18

Alors que le mois de septembre se rapproche, les rumeurs et déclarations autour de l'iPhone 12, le nouveau smartphone d'Apple qui sera présenté à ce moment-là, continuent de s'accroître.



Cette fois-ci, c'est le très populaire et respecté analyste Ming-Chi Kuo qui vient faire une nouvelle déclaration qui risque de faire beaucoup de bruit : les nouveaux modèles de téléphones devraient être livrés sans chargeur et sans écouteurs.

Les iPhone 12 seraient livrés sans le chargeur, ni les écouteurs

Est-ce réellement possible ? Apple pourrait réduire considérablement le contenu de l'emballage de sa prochaine gamme d'iPhone, quitte à supprimer des accessoires historiques.



Selon le très bien informé Ming-Chi Kuo, la Pomme pourrait ainsi faire l'impasse sur l'adaptateur secteur et les écouteurs filaires. Selon lui, pour qu'Apple réussisse à vendre l'iPhone 12 à un prix similaire à l'iPhone 11, il n'a pas le choix que de supprimer les accessoires intégrés pour compenser le coût des composants réseau 5G.



On ne sait pas si le câble Lightning sera inclus, mais les clients devront passer à la caisse pour mettre la main sur l'adaptateur secteur de 20 W. Si cela se confirme, la nouvelle risque de faire grincer des dents du côté des consommateurs...



Source