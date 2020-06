Apple pourrait lancer un iPhone 12 4G moins cher à 549$

Il y a 1 heure

Alban Martin

Si il est établi qu'Apple sortira non pas trois mais quatre iPhone 12 cette année, certains imaginent que la marque serait même prête à ajouter une version 4G. L'idée serait d'avoir une offre 4G moins chère, en plus des quatre modèles 5G.



Un smartphone Apple 2020 qui pourrait être vendu à un prix agressif, sous les 809€ de l'iPhone 11 actuel.

Une large grille de prix pour l'iPhone 12

Le marché mondial du smartphone a beau avoir été secoué par le coronavirus, la firme à la pomme veut frapper fort à la rentrée prochaine. Alors que les rumeurs de retard se sont peu à peu dissipées, Apple prépare une gamme élargie avec des prix variés qui permettraient de toucher un maximum de clients. Nous avions vu que l'iPhone 12 d'entrée de gamme serait vendu 50$ moins cher que l'iPhone 11, mais l’analyste Daniel Ives pense qu'il y aura encore plus abordable.



En effet, la firme aurait prévu un iPhone 12 4G destiné à baisser encore un peu plus les tarifs et toucher le plus grand monde.



Pour mémoire, voici les prix de l'iPhone 12 :

iPhone 12 de 5,4" avec écran OLED, 5G et 2 caméras : 649$

iPhone 12 Max de 6,1" avec écran OLED, 5G et 2 caméras : 749$

iPhone 12 Pro de 6,1" avec écran OLED, 5G et 3 caméras + LiDAR : 999$

iPhone 12 Pro Max de 6,7" avec écran OLED, 5G et 3 caméras + LiDAR : 1099$

Apple offrirait une variante moins chère de l'iPhone 12

Plusieurs analystes vont dans le même sens au sujet d'un cinquième modèle d’iPhone 2020 mais ils ne sont pas tous d'accord sur le modem intégré. Si Apple propose une variante 4G plus accessible, ce serait une première. Et vu l'infrastructure réseau actuel, ce serait un bon plan pour les utilisateurs.



Reste à voir si l'iPhone 12 4G proposera 128 Go comme attendu sur les autres, où si il faudra se contenter de 64 Go. Mais à 549$ environ, ce serait logique que la pomme limite le stockage. Pour information, l'iPhone 11 actuel est vendu 699$.

Passer de 3 à 5 iPhone nous parait excessif, surtout qu'on pourrait même en rajouter un avec l'iPhone SE 2020 déjà sorti en début d'année.