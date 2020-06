Rumeur : Un iPad de 10,8 pouces en 2020 et un iPad mini de 8,5 pouces l'année prochaine

Julien Russo

Vous pensiez que Apple en avait fini avec l'iPad pour cette année ? Il n'y aura pas une sortie, mais deux nouvelles générations d'iPad. Si la firme a dévoilé son nouvel iPad Pro en début d'année, un autre iPad de 10,8 pouces devrait être annoncé d'ici la fin de l'année. Autre bonne nouvelle, pour ceux qui préfèrent un format plus petit avec un prix plus accessible, Apple va sortir un nouvel iPad mini de 8,5 pouces, dès l'année prochaine !

Votre dose de rumeur iPad

Après une petite période de calme, le célèbre analyste Ming-Chi Kuo est de retour, avec une indiscrétion choc qui bouleverse déjà les amateurs de la tablette star d'Apple !

En effet, selon ses sources très bien renseignées, Apple s'apprête à annoncer un nouvel iPad d'une taille de 10,8 pouces. Un format assez grand qui devrait être commercialisé avant les fêtes de fin d'année, afin de ne pas rater le cadeau sous le sapin de Noël !

L'analyste reste très vague à propos de cet iPad, selon lui il devrait être annoncé et mis en vente entre le mois de juillet et décembre 2020. On imagine que ce sera plus vers la fin de l'année comme Apple a sorti un iPad Pro il n'y a pas très longtemps.

On ne sait pas si cet iPad s'intègrera dans la gamme "Pro" ou "Air". Le mystère reste entier ! À noter que les iPad Pro font 11 pouces minimum et vont jusqu'à 12,9 pouces maximum.

La seconde rumeur nous emmène sur l'iPad mini.

Apple est au courant que ce modèle d'iPad rencontre un gros succès pour deux raisons :

Son prix plus abordable

Sa facilité à transporter

2021 sera l'année d'un grand renouvellement pour l'iPad mini. La firme de Cupertino annoncerait une toute nouvelle génération de sa tablette en 8,5 pouces avec des bordures réduites (comme sur les derniers iPad Pro).

Pas d'informations sur la date d'annonce.



