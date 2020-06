Apple Pay débarque en Serbie

Il y a 4 heures

Alban Martin

Apple Pay est désormais disponible pour les clients de ProCredit Bank en Serbie, une première dans le pays mais qui suit la logique d'expansion en Europe prônée par Tim Cook en milieu d'année dernière.

Le paiement mobile d'Apple débarque en Serbie

Près de six ans après son lancement initial aux USA, Apple Pay est désormais disponible pour les utilisateurs en Serbie. Le support d'Apple Pay chez la banque ProCredit Bank est indiqué sur le site web de Mastercard.



On peut y lire que l'intérêt des utilisateurs pour l'arrivée d'Apple Pay en Serbie a été considérable au cours des dernières années d'après Jelena Ristic de Mastercard, qui explique que «la décision d'Apple Pay de venir sur notre marché est extrêmement importante pour la vulgarisation des paiements non monétaires».



«Les banques du marché serbes reconnaissent ce service comme l'une des clés pour suivre le rythme des dernières tendances recherchées par les clients, tandis que la sécurité, la facilité de paiement et une expérience utilisateur irréprochable sont au premier plan lors du choix d'Apple Pay», a-t-elle poursuivi. .



Ristic a également souligné les avantages d'Apple Pay lors d'un épisode de type coronavirus. "Il est important de souligner que dans la situation actuelle causée par la pandémie, Apple Pay, avec d'autres méthodes de paiement sans contact, offre une sécurité supplémentaire aux utilisateurs qui doivent passer le moins de temps possible dans les points de vente physiques et avec le moins de contacts possibles".



La banque serbe devrait être rapidement suivie par Raiffeisen d'après plusieurs bruits de couloir.



On rappelle qu'en France, bientôt 99% des clients bancaires auront accès au paiement mobile d'Apple avec une adoption largement au-dessus de la moyenne mondiale par les établissements de l'Hexagone.