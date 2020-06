Safari Forever : un nouveau jeu de plateforme avec éditeur de niveau

Corentin Ruffin

Nous ne sommes pas encore jeudi, habituel jour de sortie des nouveaux jeux, mais les studios semblent déjà nous gâter... Le dernier en date n'est autre que Johannes Stenson qui nous livre ici sa vision d'un jeu de plateforme. Très prometteur, Safari Forever se paye le luxe de proposer un éditeur de niveau à ses joueurs.



Décrit par ce dernier comme étant un «Mario Maker Run pour mobile», le jeu risque de faire pas mal de bruit chez les amateurs du genre.



Voici la bande-annonce :

Safari Forever : de la création et des plateformes

Safari Forever est un jeu de plateforme géré par la communauté. Partez à l'assaut de la campagne solo et profitez d'un flux infini de niveaux créés par la communauté. Libérez votre créativité et créez des niveaux qui peuvent être partagés avec vos amis sans effort!

Vous l'aurez compris, le personnage se déplacera tout seul, il faudra uniquement gérer les sauts avec le bon timing : un tapotement rapide pour un saut standard et un maintien sur l'écran pour un saut plus long et plus élevé.



Bien sûr, des obstacles et des défis viendront barrer votre chemin au fur et à mesure de votre progression... iOS 10 minimum est requis pour en profiter.

Safari Forever w/ Level Editor