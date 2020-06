watchOS 7 : Apple a privilégié la simplicité dans son suivi de sommeil

Avec la nouvelle version de watchOS, vous allez pouvoir suivre votre sommeil et répondre à la fameuse question "Est-ce que je dors bien ?". Cette fonctionnalité existe déjà à travers des applications qui proposent le suivi de sommeil, cependant elles sont en général plus complètes que ce que propose Apple. Mais rassurez-vous c'est voulu...

Pour son suivi de sommeil, la firme de Cupertino a privilégié les fonctionnalités de base. On compte le rythme cardiaque, les mouvements que vous faites dans votre lit pendant que vous dormez ainsi que la durée du sommeil. À partir de ces éléments, Apple est capable de dire si votre nuit a été agitée ou si vous avez bien dormi.

Surpris de cette application peu complète, le média américain CNET a été questionné Kevin Lynch le vice-président des technologies chez Apple.

Selon lui, cette simplicité est voulue et volontaire !

L'application n'aurait pas besoin de toutes les fonctionnalités qui existent sur le marché pour proposer un suivi de sommeil efficace.

On ne peut pas vraiment se coacher pour avoir plus ou moins de phases de sommeil paradoxal. Nous avions le sentiment que ce n’était pas la meilleure solution pour Apple d’ajouter de la valeur au sommeil. Nous nous sommes concentrés sur la transition vers le lit, que nous pensons être beaucoup plus facile à mettre en œuvre et qui permettra aux gens de mieux dormir, ce qui a ensuite des effets secondaires, comme le triage des phases de sommeil paradoxal.