L'affichage obligatoire du DAS concerne désormais les tablettes, montres cellulaires et PC

Il y a 2 heures

Julien Russo

Le DAS est souvent regardé par les consommateurs avant d'acheter un produit. Il s'agit du débit d'absorption spécifique qui va vous indiquer la puissance du flux d'énergie véhiculée par les ondes radiofréquences. Plus le DAS est élevé et plus l'appareil et dangereux pour la santé du consommateur. D'ailleurs, pour les téléphones portables aux États-Unis le DAS tête ne doit pas dépasser 1,6 W/kg et pour l'Union européenne la limite est fixée à 2 W/kg.

Le DAS maintenant pour d'autres appareils

Depuis de nombreuses années, quand vous achetez un nouveau smartphone, il est indiqué sur la fiche produit le DAS une obligation légale en France comme dans tous les autres pays. Cependant, ça ne l'a jamais été pour les autres appareils comme les tablettes, montres connectées ou encore les PC. À partir d'aujourd'hui, la loi française oblige tous fabricants et revendeurs d'indiqués le débit d'absorption spécifique sur la fiche des produits si celui-ci à une connexion cellulaire.

L'Agence nationale des fréquences a expliqué dans un communiqué :

Pour améliorer l’information du public et tenir compte de l’évolution des modes de consommation et de l’apparition de nouveaux appareils pouvant exposer les consommateurs aux ondes, le décret 2019-1186 du 15 novembre 2019 publié au Journal Officiel étend l’obligation d’affichage du DAS à l’ensemble des équipements radioélectriques ayant vocation à être utilisés à proximité du corps humain : téléphones, tablettes, certaines montres connectées, etc. Pour mémoire, l’affichage n’était obligatoire que pour les téléphones. Cette obligation, qui entrera en vigueur le 1er juillet 2020, permettra ainsi aux consommateurs de choisir leurs équipements de manière éclairée.

Si pour certains consommateurs cela leur est égal lors de l'acquisition d'un nouvel appareil, pour d'autres cette information est très importante, elle était d'ailleurs très attendue pour les tablettes et montres connectées.

Pour rappel, l'ANFR s'occupe des tests pour déterminer les DAS et vérifier si ceux communiqués par les fabricants reflètent bien la réalité.

Il existe plusieurs laboratoires spécialisés en France qui effectuent les tests à la demande de l'ANFR, une fois les résultats transmis, s'ils ne sont pas conformes, une procédure s'enclenche à l'encontre du fabricant.

Plusieurs DAS existent pour le corps humain :

Le DAS tête qui ne doit pas dépasser 2 W/kg

qui ne doit pas dépasser 2 W/kg Le DAS tronc qui ne doit pas dépasser 2 W/kh

qui ne doit pas dépasser 2 W/kh Le DAS membre qui ne doit pas dépasser 4 W/kg

À noter que si vous allez sur la Fnac, Amazon ou encore Cdiscount, vous ne verrez probablement aucun DAS sur les tablettes, PC ou montres connectées cellulaires. En effet, ce changement de réglementation ne concerne que les équipements commercialisés à partir du 1er juillet 2020.

Seuls les équipements ayant une puissance d'émission supérieure à 20 mW seront dans l'obligation de définir un DAS.



