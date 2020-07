iPhone 12 : un leaker confirme une boite plus fine sans accessoire

En début de semaine, nous vous annoncions que le célèbre et très bien informé analyste Ming-Chi Kuo affirmant que la prochaine gamme d'iPhone 12 hériterait d'une boite plus fine.



Résultat ? Les smartphones seront livrés sans accessoires, donc sans écouteurs et sans chargeur, à notre plus grand regret. Aujourd'hui, c'est un leaker qui confirme cette rumeur, expliquant qu'Apple se passera de ces petits suppléments, qu'il faudra acheter en plus.

Le leaker @L0vetodream s'est fait une petite réputation ces dernières semaines pour avoir anticipé plusieurs nouveautés du côté d'Apple, notamment le lancement de l'iPad Pro, le Magic Keyboard et l'iPhone SE 2020 plusieurs mois à l'avance. Idem pour les nouveautés de la WWDC 2020.

in my dream, the new IPhone will not come with the charger and earphone , this even applying to SE2. The new packaging box become thinner, and Exquisite.