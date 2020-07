Le MacBook Pro Retina 2012 est (enfin) obsolète

Il y a 4 heures (Màj il y a 3 heures)

Alban Martin

1

Annoncé à la retraite il y a déjà deux ans, le premier MacBook Pro Retina qui avait connu un sursis au niveau du SAV d'Apple, vient de tirer sa révérence. Le premier ordinateur de la firme avec écran Retina est désormais officiellement considéré comme obsolète.



Le modèle sorti en 2012 aura connu une belle carrière.

Apple met son premier MacBook Pro Retina au placard

Le tout premier modèle de MacBook Pro Retina n’est donc plus supporté par Apple, ni les réparateurs agréés. Présenté lors de la WWDC 2012, le MBP 15 pouces était une révolution pour l'époque avec une résolution doublée et un rendu colorimétrique très précis, sans oublier un design toujours plus fin. Un joli coup d'Apple qui a largement inspiré les concurrents et qui est toujours d'actualité puisque les MacBook Pro actuels sont toujours proches en termes de design.



Si vous avez un souci, il faudra aller voir les petits réparateurs locaux.

Source