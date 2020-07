Une rumeur annonce l'écran 120 Hz pour l'iPhone 13

Si Ross Young ne vous dit rien, sachez qu'il s'agit d'un analyste réputé dans le secteur de l'affiche numérique et plus particulièrement des écrans. Toujours est-il que vous n'allez peut-être pas aimé sa dernière découverte. En effet, Ross explique qu'Apple ne devrait pas incorporer un écran Pro-Motion 120 Hz sur l'iPhone 12 Pro de cette année, mais plutôt sur l'iPhone 13 (ou 12S) de 2021.

Pourquoi pas sur l'iPhone 12 Pro ?

Selon Ross Young, Apple ne proposera pas un écran rafraichi 120 fois par seconde avec l’iPhone 12 Pro car « aucun de nos contacts n’a pu corroborer que les iPhone 12 Pro seront des modèles 120 Hz. Ils nous ont dit 2021. Donc ils ne sont plus sur notre dernière liste en date du 120 Hz ».



None of our contacts could corroborate iPhone 12 Pro models as 120Hz. They told us 2021. So, they are off our latest 120Hz list.. pic.twitter.com/uTQ7uinMUQ — Ross Young (@DSCCRoss) July 1, 2020



L'analyste confirme ses propres propos puisqu'il avait précédemment évoqué l'an prochain pour l'écran 120 Hz qui est lié à la technologie LPTO. Automatiquement, cela signifie iPhone 12S ou iPhone 13. On rappelle que la technologie LPTO déjà vue sur Apple Watch 5 permet de moduler le taux de rafraichissement de 1 à XX image par seconde, et donc de préserver la batterie. L'iPad Pro n'en est pas équipé depuis 2017 malgré sa compatibilité 120 Hz, mais la tablette possède une énorme batterie.



Cette information est tout de même à prendre avec des pincettes car les fuites et rumeurs autour du 120 Hz ne datent pas d'hier et ont parfois même plus d'un an. A priori, Apple devrait le proposer sur les iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max. Quand on fait le résumé, Kuo en a parlé, Jon Prosser, Digitimes ou encore Max Weinbach, sans oublier IceUniverse tout récemment.



Sans cela, l'iPhone 5G aura probablement un goût amer pour les fans et les gamers.



Quel est votre avis sur l'écran 120 Hz que l'on retrouve déjà chez quelques concurrents comme OnePlus ou Samsung ?