Une autrichienne accède au compte iCloud de son défunt mari

Il y a 3 heures

Alban Martin

Si Apple est intangible en matière de sécurité et d'accès aux données de ses clients sans consentement, certains cas de figure nécessitent une prise de recul. C'est ce qui s'est passé pour une autrichienne ayant récemment perdu son conjoint. Elle vient d'avoir le droit d'accéder aux souvenirs enregistrés dans le compte iCloud de son mari décédé.

Apple cède en Autriche

Selon un jugement définitif du tribunal de district de Dornbirn, Apple doit fournir à une héritière les données d'accès pour le compte d'utilisateur d'un défunt et iCloud. L'avocat Stefan Denifl, qui a intenté le procès, voit ce jugement comme un cas de jurisprudence qui pourrait aider d'autres héritiers autrichiens à accéder aux produits Apple et donc aux souvenirs.



L'avocat avait poursuivi Apple devant le tribunal de district de Dornbirn, qui avait compétence sur la résidence principale du défunt, pour avoir accès aux données à la fin de l'année dernière. La décision selon laquelle Apple doit fournir les données d'accès est désormais définitive. Denifl avait fait appel d'un premier jugement de la Cour fédérale de justice allemande, en se basant sur le fait que le contenu personnel sur Internet doit également revenir aux héritiers.



Même si le couple n’était pas marié, la femme était l’héritière désignée du défunt. Elle avait d'abord fait une demande "classique" qui est restée sans réponse du côté d'Apple, avant de prendre un avocat et de saisir la justice.



Apple, qui a son siège européen en Irlande, a reconnu le jugement du tribunal de district de Dornbirn, selon le communiqué de presse, et a accepté de réinitialiser le mot de passe de l'héritière afin qu'elle ait un accès complet au compte d'utilisateur ainsi qu'aux données stockées sur iCloud.

