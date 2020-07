BMW Connected : l’app est prête pour CarKey et iOS 13.6

Medhi Naitmazi

Apple a officiellement annoncé sa nouvelle fonctionnalité CarKey lors de la WWDC 2020 le mois dernier, expliquant que les conducteurs de BMW seraient les premières personnes à pouvoir l'utiliser. Maintenant, l'application BMW Connected pour iPhone et Apple Watch a été mise à jour avec la prise en charge de Car Key.





Dans les notes de publication de la mise à jour d'aujourd'hui de l'application Connectée, BMW explique que les utilisateurs pourront créer leur clé de voiture dans l'application, puis y accéder depuis l'application Wallet sur leur iPhone ou depuis l'Apple Watch. Et cela est valable sur toute la gamme !



BMW Connected officiellement compatible CarKey

À l'Apple Worldwide Developer Conference, BMW et Apple ont annoncé que BMW allait devenir le premier constructeur automobile à proposer à ses clients d'utiliser l'iPhone comme une clé de voiture 100 % numérique. La collaboration étroite entre les deux entreprises a permis le développement d'une véritable clé de voiture pour BMW, stockée sur l'iPhone dans l'Apple Wallet.

Comment ça marche CarKey ?

Car Key pour l'iPhone permettra de verrouiller et de déverrouiller votre voiture en posant l'iPhone contre la poignée de la portière, et de la démarrer en plaçant l'iPhone dans le compartiment pour smartphone. Comme vu lors de la conférence, le propriétaire peut également partager l'accès de son véhicule avec un maximum de 5 amis via iMessage. La clé digitale sera également disponible sur l'Apple Watch. La Digital Key est installable via l'application BMW Connected ; après quoi, elle est stockée dans l'Apple Wallet.

Compatibilité CarKey chez BMW

La Digital Key pour iPhone est disponible sur un large choix de modèles BMW :

Série1, Série 2, Série 3, Série 4, Série 5, Série 6, Série 8, X5, X6, X7, X5M, X6M et Z4 fabriquées après le 1er juillet 2020.



Si votre véhicule est compatible, cette information sera affichée dans l'onglet véhicule de l’app.



Du côte de l’iPhone, il faudra iOS 13.6 à venir et au minimum un iPhone XR ou XS. Pour l’Apple Watch, la series 5 est demandée.



Vous comptez acheter une BMW ? On a hâte de savoir quel sera le prochain constructeur à intégrer CarKey.

