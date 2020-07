iPhone 12 : Un sondage vous demande si vous avez toujours le chargeur de votre ancien iPhone

Il y a 3 heures (Màj il y a 2 heures)

Julien Russo

9

Depuis plusieurs semaines, plusieurs indiscrétions sont catégoriques : il n'y aura plus de chargeur et d'écouteurs dans la boite des iPhone 12. Pour la première fois depuis la création de l'iPhone, il faudra acheter en supplément les accessoires ! Dernièrement, plusieurs personnes ont relayé un étrange sondage envoyé par Apple aux possesseurs actuels d'iPhone. Celui-ci rend encore plus crédibles les rumeurs.

Un sondage surprenant

Les rumeurs qui parlent du retrait des accessoires auraient-elles raison ? Plusieurs clients Apple qui ont acheté un nouvel iPhone en Apple Store ont reçu un sondage dans leur boite mail, il y a quelques jours.

Celui-ci a bien été envoyé par Apple et pose plusieurs questions ciblées sur le chargeur fourni dans l'iPhone de précédente génération (celui que vous n'utilisez plus au profit du nouveau). La firme de Cupertino cherche à savoir si vous possédez toujours le chargeur de votre ancien iPhone.

Dans le sondage, plusieurs choix sont proposés aux clients.

Je l'ai vendu ou échangé avec mon iPhone

Je l'ai égaré

Je l'ai donné à une personne tierce (famille ou ami)

Je l'utilise toujours chez moi

Je l'utilise à l'extérieur de mon domicile

Je l'ai toujours, mais je n'en ai plus l'utilité

À travers cette question, Apple souhaite savoir quelle importance possède un ancien chargeur à vos yeux.

Cela apporte une crédibilité supplémentaire aux indiscrétions qui proviennent de certains sous-traitants et partenaires d'Apple qui ont expliqué que cette année l'iPhone 12 sera vendu seul, sans chargeur ni EarPods.

Ming-Chi Kuo l'analyste spécialiste de l'univers Apple a également confirmé cette rumeur et ce n'est pas le genre de personne à se tromper sur ce genre de sujet...

Les coûts de production des iPhone 12 vont augmenter avec l'intégration du modem 5G, Apple ne voudrait pas faire payer plus cher les consommateurs, mais chercherait en ce moment les solutions pour réduire les coûts de production et préserver sa marge de bénéfice. L'idée d'abandonner le chargeur et les EarPods seraient la meilleure solution trouvée.