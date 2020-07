Selon Kuo, les objectifs à 8 éléments de l'iPhone 12 seront expédiés en juillet

La prochaine génération d'Phone 12 d’Apple devrait embarquer un objectif haut de gamme comportant 8 éléments selon l’analyste Ming-Chi Kuo. Comme prévu, ce sera Largan qui s'occupe de la production de ce dernier, mais avec un retard estimé de quatre à six semaines, ramenant la livraison à juillet. Reste désormais à savoir quel modèle d'iPhone sera concerné par ce fameux objectif à 8 éléments (8P) et si le retard sera officiellement confirmé. Pour information, les iPhone 11 Pro disposent de lentilles à 6 éléments. Source

Décidément, le célèbre analyste Ming-Chi Kuo est très actif en ce moment sur les rumeurs autour de la prochaine gamme d'iPhone... Aujourd'hui, il revient à la charge et parle des objectifs qui seront présents sur les futurs smartphones, décrivant un objectif à 8 éléments haut de gamme. En effet, selon lui, la production proviendrait de Largan Precision, mais elle aurait pris du retard à cause du coronavirus ce qui pourrait repousser les livraisons au mois de juillet.

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur de publicité.